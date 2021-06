V kauze vraždy Poliaka zrušili rozsudok u Jána K., Mikuláš Č. je vinný

Banská Bystrica 22. júna (TASR) – Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici zamietol v utorok odvolanie obžalovaného Mikuláša Č. a potvrdil rozsudok okresného súdu (OS) zo 7. novembra 2019, ktorým ho uznal za vinného z trestného činu brania rukojemníka a trestného činu vraždy formou spolupáchateľstva. KS súčasne zrušil rozsudok týkajúci sa viny a trestu u obžalovaného Jána K. a vec vrátil OS, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Pre TASR to uviedla Nina Uhrovičová, hovorkyňa KS v Banskej Bystrici. Ide o prípad vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka z roku 1997.



„KS zamietol odvolanie obžalovaného Mikuláša Č. ako nie dôvodné a potvrdil rozsudok, ktorým ho uznal za vinného. OS upustil od uloženia súhrnného trestu, pretože mal za to, že výnimočný trest odňatia slobody na doživotie, ktorý bol obžalovanému uložený rozsudkom OS Prešov v spojení s uznesením KS Prešov, na výkon, ktorého bol zaradený do tretej nápravnovýchovnej skupiny, je dostatočný,“ konštatovala Uhrovičová.



K vražde bohatého Poliaka Szymaneka došlo na jeseň v roku 1997 pri chate za obcou Polomka v okrese Brezno po tom, ako bola prezradená lokalita, kde ho zadržiavali. Podľa obžaloby Mikuláš Č. mu mal jedenkrát streliť z pištole do úst a následne Ján K. z tej istej pištole do oblasti hrudníka. Údajne išlo o objednávku ľudí z Poľska a cieľom bolo výkupné.



Hoci podnikateľa Jána K., ktorý je na slobode, OS takisto uznal za vinného a vymeral mu osem rokov väzenia, KS toto rozhodnutie v utorok zrušil.



„KS dospel k záveru, že prvostupňový súd nesprávne vyhodnotil časť vykonaných dôkazov a v tejto súvislosti bude potrebné vykonať aj ďalšie dôkazy v zmysle záverov odvolacieho súdu uvedených v odôvodnení rozhodnutia,“ dodala Uhrovičová.