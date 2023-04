V kazašskom meste Almaty otvorili honorárny konzulát SR

Almaty 22. apríla (TASR) - V kazašskom meste Almaty otvorili v sobotu honorárny konzulát SR, ktorý bude viesť kazašská podnikateľka Guľmira Tolganbajevová. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár, ktorý spolu s delegáciou navštívil Almaty počas návratu z pracovnej cesty v Číne. Ide o tretí konzulát SR v Kazachstane. Má pomáhať rozvíjať hospodársku spoluprácu aj kontakty medzi podnikateľmi.



"Konzulát bude poskytovať všetky služby pre slovenských občanov, slovenských podnikateľov. Bude vyhľadávať nové príležitosti pre rozvoj spolupráce, poskytovať konzulárnu pomoc, ochranu našim občanom," povedal slovenským novinárom veľvyslanec SR v Kazachstane Róbert Kirnág. Konzulát označil za plnohodnotné zastúpenie SR na juhu krajiny v kozmopolitnej metropole Kazachstanu v Almaty. Obrátiť sa naň budú môcť slovenskí turisti, podnikatelia, ale aj obyvatelia Kazachstanu.



Veľvyslanec ozrejmil, že občania SR nepotrebujú na 30 dní pobytu v Kazachstane víza na účely turistiky, či obchodných ciest.



Kollár pripomenul, že SR a Kazachstan oslavujú 30 rokov spoločných diplomatických vzťahov. Verí, že konzulát prispeje k ich zlepšeniu. "Slovensko má záujem o obchod s Kazachstanom, ale aj o zamestnancov, ktorí by mohli prísť na Slovensko pracovať," skonštatoval.



Konzulát bude sídliť v budove biznis centra, ktorú vlastní Tolganbajevová. Konzulku podľa nášho veľvyslanca vybrali na základe odporúčania od českých kolegov. "Je to veľmi úspešná podnikateľka, developerka, uznávaná osobnosť tohto mesta a tejto oblasti," dodal Kirnág. Tolganbajevová by podľa vlastných slov chcela napomáhať tomu, aby kazašskí podnikatelia viac spoznali Európu a Slovensko.



Námestník ministra zahraničných vecí Kazachstanu Roman Vasilenko pripomenul, že obchodná bilancia medzi krajinami rastie. "V Kazachstane máme takmer 30 spoločností zo Slovenska," skonštatoval. Potenciál vidí v spolupráci v oblasti priemyslu, strojárstva, obranného priemyslu, pôdohospodárstva, farmácii i cestovnom ruchu. Informoval tiež, že v Prešove majú v máji otvoriť honorárny konzulát Kazachstanu.









(osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová)