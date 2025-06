V kinách je Hlas lesa, nový film Z. Piussi

Bratislava 3. júna (TASR) - Komu patrí príroda a čím to je, že sa z lesníkov a ochranárov stali dva nezmieriteľné tábory? Aj týmto otázkam sa venuje nový film dokumentaristky Zuzany Piussi s názvom Hlas lesa. Do kín ho prináša od 29. mája distribučná spoločnosť Filmtopia.



Miznúce lesy, zánik biologických druhov a zlý stav pôdy - to sú problémy, ktorým čelia spoločenstvá na celom svete. Piussi sa vo svojom najnovšom filme vydáva do slovenských lesov, aby podala správu o tom, čo sa deje nielen v slovenskej prírode, ale aj v slovenskej spoločnosti.



„Les sa nečakane stal jedným z bojísk súčasných kultúrnych vojen a má s ním skúsenosť úplne každý,“ hovorí Piussi. „Na jednej strane je les vnímaný ako čistá príroda, divočina, určitá esenciálna prirodzenosť v inak už kultivovanej a človekom ovplyvnenej krajine. Druhý pohľad vníma les ako ľudský výtvor, svojím spôsobom pomalé poľnohospodárstvo, ktoré má svoje cykly výsadby a zberu - niečo, čo vytvoril človek a bez jeho starostlivosti sa nezaobíde. V tomto ponímaní je les dôležitou súčasťou ekonomiky, dáva obživu mnohým miestnym ľuďom a bohatstvo jeho majiteľom,“ objasňuje režisérka a zároveň sa pýta, kde má v tomto konflikte miesto súkromné vlastníctvo. A tiež či je právo človeka využívať prírodné zdroje vo svojom okolí nadradené nad právom medveďa robiť to isté? Problematika lesníci kontra ochrancovia lesa je podľa Piussi bojom o podobu našej krajiny a celej spoločnosti.



„Chcela som urobiť film, ktorý hľadá určitý stred - hlas lesa, ktorý ukazuje perspektívu tých, ktorí les vysádzajú a žijú z neho, aj hlas tých, ktorý ho vnímajú a chránia v dimenzii, ktorá nás všetkých nepochybne presahuje,“ dodala režisérka.