V kinách je Milan Sládek, dokument o výnimočnej osobnosti

Bratislava 8. októbra (TASR) - Dokumentárny film o výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Milan Sládek vstúpil do kín vo štvrtok 8. októbra. Sládek stál na začiatku 60. rokov pri zrode modernej slovenskej pantomímy. Jeho tvorivú i životnú cestu zachytil v dokumente jeho priateľ, režisér Martin Šulík. TASR o tom informovala Lucia Mandincová z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá snímku prináša do kinodistribúcie.



Legendárny mím a choreograf Milan Sládek zavedie divákov do srdca divadelného sveta. Šulíkov dokument zachytáva jeho tvorivú i životnú cestu, bohatú na neočakávané zvraty. Sládek stál na začiatku 60. rokov pri zrode modernej slovenskej pantomímy. Nadväzoval na tvorbu francúzskych mímov ako Jean-Gaspard Deburau, Jean-Louis Barrault či Marcel Marceau, ale veľmi rýchlo si vypracoval vlastný divadelný jazyk. Jeho predstavenia Hrča, Únos do ticha, Starinár objavili pre domáce publikum novú divadelnú formu a ovplyvnili nielen domácich, ale aj európskych divadelníkov.



Po okupácii Československa v auguste 1968 Sládek emigroval do Nemecka. So svojimi predstaveniami precestoval celý svet, založil divadlo pantomímy Kefka i medzinárodný divadelný festival Kaukliar. V súčasnosti žije a pracuje v Kolíne nad Rýnom a napriek tomu, že má vyše 80 rokov, stále hrá svoje predstavenia.



„Film je bohatý na archívne materiály, fotografie, záznamy z predstavení i výpovede umelcových spolupracovníkov. Vystupujú v ňom spomedzi desiatok osobností aj Milan Lasica, Eva Mária Chalupová či Ľubomír Feldek,“ dodala Mandincová k dokumentu, ktorý je svedectvom nielen o individuálnom úsilí Sládka, ale aj o osudoch celej generácie slovenských divadelníkov.