V Kine Lumiére doma je zatiaľ najúspešnejší oscarový Parazit

Bratislava 2. mája (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére, ktoré prevádzkuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), spustilo ako prvé na Slovensku projekt s online projekciami. Počas prvého týždňa uviedlo štyri filmy, ktoré pozeralo viac ako tisíc divákov. Najviac ich videlo kórejskú oscarovú snímku Parazit. "K divákom sa dostalo aj niekoľko unikátnych dobových reklám. Do projektu sa zapájajú aj ďalšie slovenské kiná," TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.



Z doposiaľ uvedených filmov zaznamenal najväčší záujem film Parazit a snímka Zažiť to znovu. "Pre limitovanú kapacitu vstupeniek sa mnohí záujemcovia streamu nemohli zúčastniť," priznala Nôtová s tým, že na želanie divákov film opäť premietnu v sobotu o 20.20 h. V májovom programe tiež figuruje česko-slovenský film Vlastníci Jiřího Havelku, ocenený Českým levom za najlepší scenár a pre najlepšiu herečku v hlavnej (Tereza Voříšková) aj vedľajšej úlohe (Klára Melíšková) či autobiografický film španielskeho režiséra Pedra Almodóvara Bolesť a sláva (2018) s Antoniom Banderasom. Ten za stvárnenie hlavnej postavy získal cenu pre najlepšieho herca na MFF v Cannes.



"Aj naďalej budeme divákom ponúkať klubové filmy, kombinovať novšie snímky so staršími a v neposlednom rade sprístupňovať krátke materiály i dlhometrážne filmy z archívu SFÚ," priblížila Zita Hosszúová, manažérka kina a koordinátorka projektu. Vďaka nemu sa k divákom dostali aj štyri krátke digitálne reštaurované dobové reklamy zo zbierok SFÚ - Akcia BL (1959) Floriána Andrisa, Kozmetika I. (1958) Pavla Čalovku, Čo povie matka (1958) Petra Schulhoffa a animovaný film Viktora Kubala Kino (1977). "Sú osviežením celého projektu a zároveň prezentáciou činnosti digitalizačného pracoviska SFÚ," poznamenala Nôtová.



Projekt s online projekciami je otvorený aj pre ďalších kinárov a filmové kluby. Zapojilo sa doň už Kino Úsmev Košice. Podľa Hosszúovej je to aj pre ďalšie kiná možnosť priamo nadviazať komunikáciu s filmovými fanúšikmi, so svojou komunitou vo svojich mestách. "Ak sa nejaké kino ozve, veľmi radi ho do rodiny 'kín doma' prijmeme. A teší nás, že o spoluprácu prejavila záujem aj väčšina distribučných spoločností," konštatovala Hosszúová.