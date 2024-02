V Kirgizsku zahynul pri páde lavíny jeden Slovák a traja Česi

Praha/Biškek 26. februára (TASR) - Pri páde lavíny na severovýchode Kirgizska v nedeľu zahynuli traja českí lyžiari a jeden Slovák. Správu potvrdili české a slovenské ministerstvá zahraničných vecí. Súčasťou výpravy boli podľa kirgizských úradov česki a slovenskí turisti. Na základe stanice ČT24 a agentúry AFP informuje spravodajkyňa TASR.



"Môžeme potvrdiť, že na hraniciach Kirgizska a Kazachstanu zomreli traja českí občania po zosuve lavíny. Naši diplomati v Astane sú v kontakte s miestnymi úradmi a cestovnou kanceláriou," uviedla Mariana Wernerová z komunikačného oddelenia českej diplomacie. Rodiny obetí by mala kontaktovať cestovná agentúra, dodala stanica ČT24.



Hovorkyňa slovenského ministerstva zahraničia Beatrice Szaboová uviedla, že štvrtou obeťou bol Slovák. "Naša ambasáda v Astane prípad sleduje a... poskytuje konzulárnu pomoc," povedala pre agentúru AFP.



K nešťastiu došlo na severovýchode krajiny v oblasti jazera Issyk-Kuľ blízko hraníc s Kazachstanom a Čínou. Začiatkom februára tam za podobných okolností zomrel francúzsky turista.



"Lavína sa spustila, keď sa tam lyžovalo 23 turistov z Česka a Slovenska," uviedla štátna tlačová agentúra Kabar s odvolaním sa na záchranné zložky.



Kirgizsko, bývalá sovietska krajina, sa dlhodobo snaží investovať do svojho nedostatočne rozvinutého odvetvia cestovného ruchu, najmä do zimných športov.



Nedávno uvoľnila vízové obmedzenia v snahe prilákať viac zahraničných turistov, z ktorých mnohí prichádzajú kvôli rozsiahlym horským masívom, ktoré dosahujú nadmorskú výšku približne 7 000 metrov.



Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo úmrtie Slováka v Kirgizsku.



"Rezort diplomacie bol informovaný o úmrtí občana Slovenskej republiky v Kirgizsku. Naše veľvyslanectvo v Astane prípad intenzívne sleduje a v rámci svojich kompetencií poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu," skonštatoval rezort.