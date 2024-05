V koalícii nie sú podľa Danka žiadne hádky,Gröhling hovorí o jej kríze

Bratislava 5. mája (TASR) - V koalícii nie sú žiadne hádky a neexistuje žiadny spor medzi SNS a Hlasom-SD. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda parlamentu a šéf národniarov Andrej Danko. Poslanec a predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling, naopak, tvrdil, že koalícia je v kríze.



"Môžem vás ubezpečiť, že Fico, Pellegrini a Danko majú dobrý vzťah," povedal Danko s tým, že Smer-SD podporuje, aby sa stal predsedom parlamentu. Absolvovať mal aj veľmi dobrý a priateľský rozhovor so zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim. "Ak bude všetko dohodnuté, tak sa to oznámi," podotkol. Ak by bol nominovaný na predsedu parlamentu súčasný minister investícií Richard Raši (Hlas-SD), liberáli ho podľa Gröhlinga nepodporia.



V prípade zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) je koalícia podľa Danka jednotná a zákon v parlamente prejde. "Chceme minimalizovať externé firmy a chceme, aby to tu fungovalo," zdôraznil. SNS podľa neho spraví aj všetko pre to, aby získala podporu Smeru-SD a Hlasu-SD pre zákon o mimovládkach. Obsah zákona by sa preto mohol upraviť.



Gröhling kritizoval okrem zákona o mimovládkach i novelu zákona o Fonde na podporu umenia, ktorá hovorí o tom, že o poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia by mala po novom rozhodovať rada fondu.



Danko ďalej v relácii povedal, že SNS má právo nominovať svojho kandidáta do Súdnej rady SR. "Štefana Harabina sme oslovili, chápem niektorých ľudí, že sa boja," ozrejmil. Gröhling avizovanej nominácii nerozumie. "Pán Harabin je človek, ktorý tu počas Mečiara rozložil spravodlivosť a súdnictvo," podotkol.



V súvislosti s druhým dôchodkovým pilierom hovoril predseda SaS o potrebe chrániť úspory ľudí. Kritizoval úvahy o tom, že by mohli dôchodkové správcovské spoločnosti investovať financie do výstavby diaľnic. "Je dôležitá stabilita Sociálnej poisťovne, musíme hľadať nástroje a niektoré nové modely na jej odľahčenie," povedal Danko. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb avizoval ponechanie paušálnych výdavkov na súčasnej úrovni.