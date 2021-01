V Košiciach bude 4-dňové celoplošné testovanie, zháňajú zdravotníkov

Košice 5. januára (TASR) – V Košiciach sa od piatka (8. 1.) do pondelka (11. 1.) uskutoční dobrovoľné bezplatné celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. K dispozícii má byť dokopy 100.000 antigénových testov, aktuálne zháňajú zdravotníkov. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal primátor Jaroslav Polaček s tým, že testovaním chcú odbremeniť nemocnice od náporu pacientov a zabrzdiť šírenie nákazy novým koronavírusom v meste.



Celoplošné testovanie má byť minimálne na 50 odberných miestach. Otvorené budú v piatok (8. 1.) od 16.00 h do 20.00 h, v sobotu (9. 1.) a nedeľu (10. 1.) medzi 9.00 h a 17.00 h. V pondelok (11. 1.) bude v prevádzke jedno odberné miesto, a to v Kulturparku na Kukučínovej ulici od 9.00 h do 17.00 h. Väčšina odberných miest bude na základných školách, ďalšiu časť vytvorí mesto v spolupráci s mestskými časťami. Veľkokapacitné odberné miesto bude okrem Kulturparku aj na magistráte. Ako primátor pripomenul, drive-in nebude k dispozícii. Dôvodom je chladné počasie, pre ktoré sa musí testovať v interiéri.







Antigénové testy od juhokórejskej firmy SD Biosensor poskytne štát prostredníctvom Okresného úradu Košice a Správy štátnych hmotných rezerv. Mesto by chcelo otestovať najmä ľudí s vyššou mobilitou. „Cieľom je pretestovať čo najviac Košičanov, ktorí nemôžu byť v lockdowne, majú pracovné povinnosti a svoju prácu nemôžu vykonávať doma,“ povedal s tým, že sa očakáva aj veľký záujem ľudí, ktorí sa starajú o seniorov či zdravotne postihnutých ľudí. „Budeme radi, ak títo ľudia prídu. Na druhej strane budeme veľmi vďační, ak tí, ktorí sa naozaj nepotrebujú testovať a sú doma, v lockdowne, aby zotrvali a testy ponechali tým, ktorí to naozaj potrebujú, sú v kritickej infraštruktúre - kde je riziko a môžeme ho odchytiť,“ dodal. Podľa neho je pripravované celoplošné testovanie v Košiciach najvhodnejším riešením a prevenciou zabrániť zlej epidemiologickej situácii, aká je aktuálne v Nitre.







Mesto na realizáciu testovania zároveň hľadá zdravotníkov. „Vyzývame a prosíme všetkých zdravotníkov, ktorí nevykonávajú urgentnú činnosť v nemocniciach a vedia si nájsť čas, aby nám pomohli. Bude to za odplatu, nie zadarmo. Hodinová sadzba je pre zdravotný personál stanovená na 13 eur na hodinu a pre administratívnych pracovníkov je to sedem eur,“ spresnil Polaček s tým, že registrovať sa môžu prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke mesta.



Pripomenul, že doposiaľ v meste zachytili takmer 7500 Košičanov nakazených novým koronavírusom a 116 obetí. V prvej vlne evidovali 17 nakazených a žiadnu obeť.



Podľa infektológa Pavla Jarčušku, prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice a člena Pandemickej komisie vlády SR má Slovensko veľmi dobré skúsenosti s podobným testovaním pred Vianocami v Trenčíne, kde sa vďaka izolácii pozitívnych ľudí a ich kontaktov výrazne obmedzilo šírenie vírusu. Ako povedal, súčasná situácia v Košiciach je taká, aká bola v najpostihnutejších regiónoch v čase celoslovenského celoplošného testovania. „V poslednom období sa Košice dostávajú na čelo Slovenska, čo sa týka počtu novoinfikovaných pacientov. Jedným spôsobom, ako ochrániť lôžka v tejto nemocnici a pacientov, ktorí sú naozaj závažne chorí, je testovanie,“ doplnil s tým, že ďalším je očkovanie.