V Košiciach otvoria prvú medzinárodnú základnú školu

Košice 25. februára (TASR) – Vzdelávanie v anglickom jazyku podľa medzinárodného vzdelávacieho programu International Baccalaureate (IB) má poskytovať Medzinárodná základná škola Košice International School (KEIS). Prví žiaci by do nej mali nastúpiť v nasledujúcom školskom roku 2020/2021. Za KEIS o tom TASR informovala Alexandra Blaasová.



Ako uviedla, v novej škole majú vyučovať takzvaní native spíkri z anglofónnych krajín. „Okrem absolvovania pedagogického vysokoškolského štúdia na zahraničných univerzitách majú aj dlhoročné skúsenosti z vyučovania na medzinárodných školách podobného typu,“ uviedla s tým, že škola je pripravená aj na žiakov bez znalosti anglického jazyka.



Program je otvorený žiakom od päť do 11 rokov a je založený na prístupe, že otázky kladie najmä študent. Štúdium je platené. Zriaďovateľom KEIS je Európska vzdelávacia agentúra, n.o., člen skupiny škôl Elba.