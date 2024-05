VIDEO: V Košiciach slávnostne otvorili Národné tréningové centrum

Košice 14. mája (TASR) - Na mieste bývalého futbalového ihriska na Popradskej ulici v utorok slávnostne otvorili Národné tréningové centrum (NTC) Košice. Slúžiť bude najmä mladým športovcom, ale aj verejnosti. Výstavba trvala od júna 2022. Celkové investičné náklady na stavebné práce predstavovali 15,3 milióna eur bez DPH.



NTC Košice má slúžiť na športovú prípravu talentovanej mládeže, ako tenisové a športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia, či na organizáciu domácich a medzinárodných mládežníckych športových podujatí a tenisových turnajov.



Nachádza sa tu tenisová hala so šiestimi kurtmi. Na troch z nich je dočasne položených 14 bedmintonových povrchov. V exteriéri je osem vonkajších antukových tenisových kurtov a detské ihrisko. Súčasťou je aj posilňovňa či reštaurácia. "Máme tu aj fitnescentrum a bude tu aj veľká rehabilitačná linka, ktorá ešte nie je prenajatá. Momentálne sa hľadá záujemca, kto by to mohol prevádzkovať," povedal prezident Slovenského tenisového zväzu (STZ) Miloslav Mečíř. Podľa neho možno halu využívať aj na iné športy. Pre návštevníkov NTC je k dispozícii 85 parkovacích miest.







Ako pripomenul primátor Košíc Jaroslav Polaček, tenisové talenty z východu museli doposiaľ za takýmto športovým stánkom cestovať do Bratislavy. Zhruba do 16.00 h sa v košickom NTC bude pripravovať mládež, vo večerných hodinách ju vystrieda verejnosť. "Verím, že dokážeme navnadiť aj športovú verejnosť, nielen samotných športovcov. Predpokladom je, aby tu denne strávilo voľný čas 300 až 500 ľudí. Myslím si, že im to prinesie skvelé víťazstvá - nielen na športových povrchoch, ale hlavne pre myseľ, zdravie, telo," uviedol.



Na financovaní športoviska sa 60 percentami podieľalo Ministerstvo financií SR a po 20 percent prispeli akcionári spoločnosti NTC Košice, ktorým sú STZ a mesto Košice. Mesto financovalo výstavbu vo výške takmer troch miliónov eur.



NTC Košice patrí medzi športovú infraštruktúru národného významu. Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) považuje jeho otvorenie za výnimočnú udalosť pre Košice. Zároveň vyzdvihol angažovanosť mesta v budovaní športovej infraštruktúry. Verí tiež, že sa aj vďaka zmene systému financovania športu bude podobných areálov s verejným záujmom budovať viac.



Pôvodne malo na Popradskej ulici v Košiciach vyrásť Národné tenisové centrum. Memorandum o spolupráci pri výstavbe takéhoto športoviska s medzinárodným významom podpísalo vtedajšie vedenie mesta Košice so STZ v roku 2015. Voči plánovanej výstavbe sa však spustila petícia. Nové memorandum podpísali o päť rokov na to, tenisové centrum sa zmenilo na tréningové. Dôvodom bolo aj to, že pôvodný projekt bol v rozpore s územným plánom mesta. Na základe pripomienok aktivistov a obyvateľov lokality došlo okrem iného k zníženiu vonkajšej výšky objektu, zmenšeniu zastavanosti či zvýšeniu podielu zelene.