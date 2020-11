V kostoloch platí šachovnicové sedenie, platí aj všeobecný dišpenz

Bratislava 16. novembra (TASR) – Od pondelka platia nielen pre kostoly nové pravidlá a verejnosť ich môže opäť navštíviť. Avšak využiť sa môže maximálne polovica existujúcej kapacity. Kľúčová informácia sa podľa Konferencie biskupov Slovenska (KBS) týka obnovenej možnosti takzvaného šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Informuje o tom KBS na svojom webe.



"Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou," priblížila KBS. Zároveň upozorňuje, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, na bohoslužbe sa môže zúčastniť 50 veriacich.



"Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom," doplnila KBS. Biskupi dodali, že stále platia všetky hygienické opatrenia, teda povinnosť mať rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania. Platí tiež rozdávanie eucharistie do rúk okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.



KBS zároveň žiada seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Rovnako sa môže zaviesť pre dôchodcov osobitná svätá omša v nedeľu. "Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti," dodala KBS.