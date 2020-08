V. Kováčiková: Ak prejde veto o prokuratúre, obrátime sa na ÚS SR

Bratislava 12. augusta (TASR) – Ak prejde vo svojej súčasnej podobe novela zákona o prokuratúre, Generálna prokuratúra (GP) SR sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková, ktorá počas absencie zvoleného generálneho prokurátora plní všetky jeho úlohy. Kováčiková sa podľa vlastných slov zhoduje v námietkach s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá zákon vetovala. Vo výhradách by išla ešte ďalej.



„Môžem už teraz povedať, že sa stotožňujeme s pripomienkami prezidentky, ale musím dodať, že ideme ešte ďalej. Vidíme aj ďalšie pochybenia a nedostatky v tomto zákone,“ uviedla Kováčiková. Prvá námestníčka vytýka navrhovanej novele okrem iného aj to, že sa po novom nebude vyžadovať odborná justičná skúška, hoci ju musia mať všetci prokurátori, ktorých bude nový generálny prokurátor riadiť.



Prvá námestníčka bude na rozdiel od prezidentky namietať aj voči tomu, že môže kandidovať na funkciu neprokurátor. Pri tomto ustanovení budú v prípade finálneho schválenia zákona žiadať aj pozastavenie účinnosti. Generálny prokurátor by mal byť podľa nej kariérny prokurátor, s čím sa podľa vlastných slov zhoduje aj s Via Iuris.



Kováčiková tiež namieta voči tomu, že podmienky odvolania sú iné ako vymenovania, čo považuje za disproporciu. Prvá námestníčka informovala, že v poslaneckom návrhu je ustanovenie, ktoré hovorí, že po funkčnom období zanikne generálnemu prokurátorovi prokurátorská funkcia, čo budú v už pripravenom návrhu namietať.



K téme sa dostala potom, čo informovala o novele z dielne samotnej prokuratúry, ktorá je od júna v medzirezortnom pripomienkovom konaní. „Základným vecným zámerom bolo, aby sa rozšíril zoznam subjektov, ktoré môžu navrhovať kandidátov za generálneho prokurátora,“ informovala. Návrh bol po pripomienkovaní podľa Kováčikovej predložený podpredsedovi vlády pre legislatívu a bude záležať na vláde, či si zákon osvojí a posunie ho do legislatívneho procesu.