V. Kováčiková potvrdila odchod z GP aj z funkcie prokurátorky

Bratislava 24. novembra (TASR) – Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa vzdá funkcie a odíde aj z postu prokurátorky. Potvrdila to v utorok novinárom. Svoj odchod vysvetľuje tým, že nechce čeliť útokom na svoju osobu a chce vyvodiť zodpovednosť za svoje konanie, keď šla do práce po pozitívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. S rozhodnutím nepočká do zvolenia nového šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR.



"Súvisí to aj s vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti, pokiaľ ide o moje konanie, keď som si po pozitívnom teste šla vybaviť do práce nevyhnutné veci. Doplatila som na svoju zodpovednosť a poctivosť. Vyvodila som a vyvodím osobnú zodpovednosť," vysvetlila Kováčiková novinárom svoje rozhodnutie.



V tom, že odíde skôr, ako bude zvolený nový generálny prokurátor, vidí problém, no nie je ochotná čeliť útokom voči svojej osobe. "Predpokladala som, že do konca novembra bude určite zvolený generálny prokurátor a že mu riadne odovzdám agendu, ale teraz neviem odhadnúť, ako bude prebiehať voľba a kedy sa uskutoční," skonštatovala s tým, že ťažko znáša kritiku za svoj postup a nechce škodiť prokuratúre. "Týka sa to všetkých útokov voči mojej osobe," odpovedala na otázku, či odchádza aj pre kritiku jej rozhodnutí v posledných týždňoch či mesiacoch.



Svoj zámer oznámila ešte v pondelok (23. 11.) na zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru, kde uviedla, že chce skončiť k 30. novembru.



Kováčikovú do funkcie prvej námestníčky vymenoval vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár v prvej polovici mája 2019. Po jeho odchode z funkcie zastávala Kováčiková od 11. augusta 2020 práva a povinnosti generálneho prokurátora.