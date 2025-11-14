Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Krakove oficiálne otvorili slovenský generálny honorárny konzulát

Krakov 14. novembra (TASR) - V krakovskom divadle Juliusza Slowackiego v piatok slávnostne otvorili nový generálny honorárny konzulát SR v Krakove. Novou generálnou honorárnou konzulkou bude Paulina Šperková, oznámila veľvyslankyňa SR v Poľsku Andrea Elscheková-Matisová a otvorenie označila za novú kapitolu vo vzťahoch Slovenska a Poľska. Pôvodný konzulát bol zrušený ku koncu roku 2024. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



