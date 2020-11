V Krásne nad Kysucou pomohli zvládnuť testovanie aj zdravotníci z ČR

Krásno nad Kysucou 1. novembra (TASR) – V Krásne nad Kysucou v okrese Čadca zabezpečili na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 štyroch zdravotníkov na každom zo šiestich odberných miest. Podľa primátora mesta Jozefa Grapu boli medzi nimi zdravotné sestry z nemocnice v českom Třinci, študenti Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, študenti z iných českých lekárskych fakúlt i lekári pracujúci v ČR.



V predajnom stánku pred mestským úradom pomáhala s testovaním Monika Šurábová. "Pracujem v Česku, ale Krásno nad Kysucou je moje rodné mesto. Preto som sa rozhodla prísť. Myslím si, že to fungovalo veľmi dobre, a oceňujem organizáciu zo strany mesta. Aj vojakov a policajtov, ktorí nám tu všetko pripravili, prišli sme do hotového. Ľudia čakali v radoch, ale boli trpezliví a chápali situáciu. Dovolím si povedať, že nám to išlo ako po masle," podotkla.



V Krásne nad Kysucou v sobotu (31. 10.) otestovali 3701 ľudí, z nich bolo pozitívnych 2,6 percenta. "Nesmierne nám pomohlo, že sme mali zabezpečených zdravotníkov. V mestskej aplikácii sme mali 2000 telefónnych čísel a upozorňovali sme na voľné miesta. Na celé dva dni sme mali presný rozpis podľa čísel domov a ulíc. Na niektorých miestach bolo testovanie veľmi rýchle. Keď bolo menej ľudí, aplikáciou sme vyzývali a videli sme, že do pol hodiny sa to tam zaplnilo. Ľudia reagovali a presunuli sa tam, kde bolo voľno," uviedol Grapa.



"Nedostatok zdravotného personálu sme zobrali do svojich rúk a cez priateľov, rodákov a známych sme zabezpečili obsadenie všetkých odberných miest. Štyri zdravotné sestry veľmi pomohli svojou odbornosťou a mesto im vyšlo v ústrety. Zabezpečilo im prenocovanie a stravu, aby mohli po oba dni pomôcť v testovaní. Aj napriek tomu, že v pondelok (2. 11.) ráno nastupujú v nemocnici do služby," zdôraznil Grapa.



Na testovanie využili v Krásne nad Kysucou drevené predajné stánky na námestí pred mestským úradom, futbalový štadión, reštauráciu aj miestne školy, pričom odberné miesta kopírujú počet volebných okrskov. "Atypickým miestom bola bowlingová dráha na futbalovom štadióne. Odberný tím sedel v priestore dráhy a ľuďom robili odbery z okna. Na výsledky čakali v altánku, ktorý je letnou záhradou reštaurácie. Atypické boli aj drevené predajné stánky. V každom stánku sedeli zapisovatelia, ľudia, ktorí testovali, vyhodnocovali a vydávali certifikáty. Máme tu štyri stánky a išlo to veľmi dobre. Na výsledky ľudia čakali vo vedľajšom kultúrnom dome," doplnil primátor.