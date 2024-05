V. Križo: Je potrebné, aby škola bola bezpečným prostredím

Bratislava 2. mája (TASR) - Je potrebné, aby bola škola bezpečným prostredím pre každého. Nemožno sa v nich zameriavať len na deti, pretože duševné zdravie prináša do triedy aj učiteľ. Poukázal na to riaditeľ organizácie Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania Viktor Križo na štvrtkovej tlačovej besede v rámci kampane Načúvajme si, ktorej cieľom je vytváranie podporujúcich a rešpektujúcich medziľudských vzťahov na školách.



"Škola je prostredie, kde sa vytvárajú medziľudské vzťahy. Deťom chýba počúvanie. Potrebujeme, aby školy boli dielne nádeje, kde si budú vedieť deti aj rodičia vytvárať bezpečné prostredie," uviedol Križo.



Vytváraniu priateľstiev na školách podľa neho pomáha napríklad heterogénne vzdelávanie, keď sa starší a mladší žiaci učia na spoločných hodinách. Poznamenal, že na týchto hodinách si žiaci vytvárajú priateľstvá a nemajú potrebu si ubližovať. "Šikana sa deje preto, lebo deti sú si cudzie, nepoznajú sa," povedal. Zároveň načrtol aj tému prestávok, ktoré sú podľa neho rovnako dôležité pre žiakov, ako i učiteľov. Vysvetlil, že učiteľský dozor počas prestávok by mohol viac nahrádzať napríklad kamerový systém, vďaka čomu by učitelia vedeli lepšie využiť prestávku na regeneráciu a prípravu na ďalšiu hodinu.



Podľa riaditeľky Centra poradenstva a prevencie Bratislava 3 Jany Lednickej sa žiaci fungujúcim vzťahom na školách môžu naučiť aj tak, že vidia, ako fungujú medzi sebou pedagógovia. "Riaditelia by mali viac vnímať potreby ich pedagógov. Hovoríme s nimi, ako budovať priateľstvá medzi pedagógmi," priblížila. Diskusia o tom, ako deti trávia prestávku, je podľa nej dôležitá preto, aby sa pozreli na potreby všetkých zúčastnených.



Programová manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová zdôraznila, že zabúdať by sa nemalo ani na potreby rodičov. Spolupráca medzi učiteľom a rodičmi je podľa nej dôležitá pre to, aby dieťa prospievalo. Poukázala na to, že učitelia majú často úzkosť a obavy z komunikácie s rodičmi. "Učiteľov treba naučiť zručnostiam, aby sa nebáli ísť aj do konfrontácie," doplnila.



Spoluzakladateľka programu pre učiteľov Emocionálny kompas Anna Viľchová doplnila, že na to, aby sa dieťaťu viac darilo, je potrebná pri komunikácii učiteľa a rodičov aj pozitívna spätná väzba.



Iniciatíva Načúvajme si spája viaceré občianske združenia, centrá poradenstva a prevencie v Bratislave a ďalších odborníkov, ktorých cieľom je pomôcť vytvárať bezpečie na školách a fungujúce medziľudské vzťahy a zviditeľňovať všetko fungujúce, čo už na školách existuje.