V Kuchyni otestovali záchytný systém BAK-12 určený pre stíhačky F-16

Kuchyňa 10. júla (TASR) - Na vojenskom letisku Kuchyňa v stredu úspešne otestovali letecký záchytný systém BAK-12. Ide o ďalší krok k tomu, aby sa na letisku mohli umiestniť stíhačky F-16. Na certifikačnom teste sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva obrany (MO) SR Martin Vojtašovič a veľvyslanec USA v SR Gautam Rana.



"Letisko v Kuchyni je maximálne pripravené na to, aby sme prijali stíhačky F-16 v plnej miere. Takisto sú pripravené hangáre," vyhlásil štátny tajomník. Na hangároch sa podľa neho dokončujú posledné práce.



Pripomenul, že prvé dve stíhačky pristanú v Kuchyni koncom júla, tretia priletí do konca tohto roka. V Kuchyni budú umiestnené do ukončenia rekonštrukcie letiska Sliač. Celkovo má SR objednaných 14 lietadiel.



Americký veľvyslanec ocenil úsilie slovenských aj amerických vzdušných síl pri príprave certifikácie. Projekt bol podľa neho dokončený za deväť mesiacov, hoci zvyčajne trvá realizácia rok. "Oslavujeme ďalší míľnik v našej bezpečnostnej spolupráci," zhodnotil.



Veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR Róbert Tóth vysvetlil, že systém sa používa pri núdzových situáciách, v ktorých dokáže zabrzdiť lietadlo. "BAK-12 je núdzový záchytný lanový systém," načrtol s tým, že nastupuje, keď nemožno použiť brzdy ani núdzový padák.