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V Kulpíne vyvrcholil jubilejný 10.ročník slovenského výtvarného tábora
Na tábor do Kulpína prišli aj umelkyne z neďalekej obce Kysáč.
Autor TASR
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Kulpín 18. júla (TASR) - V priestoroch Poľovníckeho domu v Kulpíne pri Novom Sade v srbskej Vojvodine sa v sobotu konal jubilejný desiaty ročník výtvarného tábora pod názvom Slovenská výtvarná kolónia. Podujatie, ktoré organizuje Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) v Kulpíne, prilákalo podľa slov organizátorov 41 výtvarníkov z rôznych slovenských, ale aj neslovenských obcí vo Vojvodine, informuje spravodajca TASR.
Predseda MOMS v Kulpíne Pavel Gaža, ktorý podujatie zastrešoval, neskrýval spokojnosť s priebehom jubilejného ročníka. „Sme veľmi poctení dnešným počtom maliarov, ktorých je 41, čo ešte ani raz v tejto našej desaťročnej tradícii nebolo... Tieto práce si budú ľudia môcť pozrieť o týždeň v rámci podujatia Predslávnosťové dni v Kulpíne, keď náš MOMS organizuje výstavu všetkých namaľovaných prác na 10. jubilejnej Slovenskej výtvarnej kolónii,“ uviedol Gaža pre TASR.
Podľa jeho slov, okrem domácich kulpínskch maliarov, sa tohtoročného tábora zúčastnili aj umelci z Padiny, Kysáča, Hložian, Báčskeho Petrovca, Selenče, Nového Sadu a ďalších obcí. Témou tohtoročných výtvarných prác boli kulpínske motívy, ktoré umelci stvárňovali rôznymi technikami.
Anna Durgalová zo Združenia výtvarných umelcov Smäd v Padine pri Belerhade ozrejmila, že v uplynulých rokoch do Kulpína pravidelne chodieva. „Osobne som tu tretíkrát, ale naše členky sa istotne už aj viackrát zúčastnili na výstavách... Tohto roku oslavujeme 220 rokov príchodu Slovákov do Padiny, takže budeme mať v auguste kolóniu (tábor, pozn. TASR), prichádzajú k nám hostia zo Slovenska, z Čiech a chceme to osláviť ako sa patrí,“ povedala Durgalová.
Na tábor do Kulpína prišli aj umelkyne z neďalekej obce Kysáč. „Chodievame sem, nie pravidelne, stalo sa, že sme aj vynechali, ale často chodievame. V Kulpíne nám je veľmi dobre, vždy je zadaná pekná téma. Tohto roku sme prišli traja,“ spresnila pre TASR predsedníčka Umeleckého spolku Michala Geržu z Kysáča Anna Chrťanová.
Maliarka Mária Páliková z Kysáča je samostatnou umelkyňou. Za sebou má päť samostatných výstav a najradšej maľuje motívy súvisiace so životom vojvodinských Slovákov v minulosti. „Moje témy vždy súvisia s tým, čo zaniká, ako salaše, kone, voly, robota na poli,“ vysvetlila.
Svoje dojmy z jubilejného podujatia v Kulpíne zhrnul aj maliar Karol Bartoš z neďalekej obce Hložany. „Môžem povedať, že posledných štyri alebo päť rokov som tu. Ja sa v Kulpíne cítim ako v mojej dedine, pretože v Kulpíne mám peknú spomienku na detstvo... V Hložanoch máme združenie výtvarných umelcov. Fungujeme tak, že pôsobíme každý doma a najväčšia aktivita v tom združení je detská dielňa maľovania. A musím sa pochváliť, že už máme päť dievčat, dve sú na výtvarnej akadémii a tri v strednej umeleckej škole,“ uzavrel Karol Bartoš.
Predseda MOMS v Kulpíne Pavel Gaža, ktorý podujatie zastrešoval, neskrýval spokojnosť s priebehom jubilejného ročníka. „Sme veľmi poctení dnešným počtom maliarov, ktorých je 41, čo ešte ani raz v tejto našej desaťročnej tradícii nebolo... Tieto práce si budú ľudia môcť pozrieť o týždeň v rámci podujatia Predslávnosťové dni v Kulpíne, keď náš MOMS organizuje výstavu všetkých namaľovaných prác na 10. jubilejnej Slovenskej výtvarnej kolónii,“ uviedol Gaža pre TASR.
Podľa jeho slov, okrem domácich kulpínskch maliarov, sa tohtoročného tábora zúčastnili aj umelci z Padiny, Kysáča, Hložian, Báčskeho Petrovca, Selenče, Nového Sadu a ďalších obcí. Témou tohtoročných výtvarných prác boli kulpínske motívy, ktoré umelci stvárňovali rôznymi technikami.
Anna Durgalová zo Združenia výtvarných umelcov Smäd v Padine pri Belerhade ozrejmila, že v uplynulých rokoch do Kulpína pravidelne chodieva. „Osobne som tu tretíkrát, ale naše členky sa istotne už aj viackrát zúčastnili na výstavách... Tohto roku oslavujeme 220 rokov príchodu Slovákov do Padiny, takže budeme mať v auguste kolóniu (tábor, pozn. TASR), prichádzajú k nám hostia zo Slovenska, z Čiech a chceme to osláviť ako sa patrí,“ povedala Durgalová.
Na tábor do Kulpína prišli aj umelkyne z neďalekej obce Kysáč. „Chodievame sem, nie pravidelne, stalo sa, že sme aj vynechali, ale často chodievame. V Kulpíne nám je veľmi dobre, vždy je zadaná pekná téma. Tohto roku sme prišli traja,“ spresnila pre TASR predsedníčka Umeleckého spolku Michala Geržu z Kysáča Anna Chrťanová.
Maliarka Mária Páliková z Kysáča je samostatnou umelkyňou. Za sebou má päť samostatných výstav a najradšej maľuje motívy súvisiace so životom vojvodinských Slovákov v minulosti. „Moje témy vždy súvisia s tým, čo zaniká, ako salaše, kone, voly, robota na poli,“ vysvetlila.
Svoje dojmy z jubilejného podujatia v Kulpíne zhrnul aj maliar Karol Bartoš z neďalekej obce Hložany. „Môžem povedať, že posledných štyri alebo päť rokov som tu. Ja sa v Kulpíne cítim ako v mojej dedine, pretože v Kulpíne mám peknú spomienku na detstvo... V Hložanoch máme združenie výtvarných umelcov. Fungujeme tak, že pôsobíme každý doma a najväčšia aktivita v tom združení je detská dielňa maľovania. A musím sa pochváliť, že už máme päť dievčat, dve sú na výtvarnej akadémii a tri v strednej umeleckej škole,“ uzavrel Karol Bartoš.