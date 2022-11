Rezort vnútra: V Kútoch je zvýšená koncentrácia migrantov

Bratislava 1. novembra (TASR) - V železničnej stanici Kúty je zvýšená koncentrácia migrantov, buduje sa tam stanové mestečko. Na Slovensku od konca septembra do pondelka (31. 10.) zachytili 2675 nelegálnych migrantov a 45 prevádzačov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Polícia v súčasnosti neeviduje žiadne protiprávne konanie, z ktorého by mali byť podozrivé, resp. ktorého by sa mali dopustiť niektoré z týchto osôb. Policajti naďalej nepretržite reagujú aj na podnety od občanov, ktoré upozorňujú na pohyb jednotlivcov či skupín migrantov," povedala hovorkyňa.



Poznamenala, že po komunikácii s miestnou farou bola osobám, nachádzajúcim sa na stanici v Kútoch, poskytnutá strava. Policajti na mieste koordinujú základnú zdravotnú starostlivosť a pomáhajú zabezpečiť stravu, najmä pre ženy a deti.



Na vybudovaní dočasného stanového mestečka spolupracovala s Okresným úradom Senica. Ten vybral a určil miesta pre stany. Polícia vykonáva technické zabezpečenie so Sekciou krízového riadenia MV SR, uviedla Eliášová.



Ministerstvo vnútra zabezpečilo v Brodskom stany civilnej ochrany. Poskytnuté boli taktiež deky a spacie vaky. Na potrebných miestach sa podľa Eliášovej zabezpečuje aj vykurovanie.



Pri riešení situácie v prihraničných oblastiach Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave spolupracuje aj so Slovenskou humanitnou radou a Migračným úradom.



Ministerstvo vnútra prostredníctvom policajného zboru niekoľko mesiacov rieši zvýšenú nelegálnu migráciu na tzv. balkánskej trase. Na Slovensku sa od zavedenia hraničných kontrol Českom a Rakúskom zintenzívnila hliadková činnosť, uviedla hovorkyňa. Dodala, že policajný zbor spolupracuje aj s maďarskou políciou a to aj spoločnými zmiešanými hliadkami priamo na území Maďarska.