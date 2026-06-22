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V Kysáči mali 32. Medzinárodný detský folklórny festival Zlatá brána
Medzinárodný detský folklórny festival Zlatá brána bol založený v roku 1993, keď obec Kysáč oslavovala 220. výročie príchodu Slovákov.
Autor TASR,aktualizované
Kysáč 22. júna (TASR) – V nedeľu sa v Kysáči pri Novom Sade v srbskej Vojvodine uskutočnil 32. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu Zlatá brána. Podujatie, ktorého organizátorom je Kultúrne centrum Kysáč, tentoraz privítalo celkovo 34 súborov, aj priamo zo Slovenska, informuje spravodajca TASR.
Na hlavnom javisku sa predstavili detské folklórne súbory zo slovenských vojvodinských prostredí. Súčasťou programu bola revuálna časť, v ktorej vystúpili aj detské folklórne súbory z Fiľakova a Bratislavy a tiež srbský detský folklórny súbor z Kysáča.
Tohoročným víťazom a držiteľom prvej ceny, ale aj ceny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku sa stal Detský folklórny súbor Vienok z domáceho Kultúrneho centra Kysáč.
Autorkou a nacvičovateľkou choreografie s názvom U Aničky vo dvore je Lýdia Francystiová. „Začiatkom roka sme sa na próbach hrali a potom sme pochopili, že je čas aj tanec začať robiť. Potom sme robili takú novú choreografiu... S deťmi je trošku aj inak, že niečo si človek namyslí a to tak niekedy ani nie je, ale dokončili sme to spoločnými silami. Je to staršia skupina a tieto deti už niekoľko rokov spolu tancujú, čiže aj ony medzi sebou sa poznajú a aj sama už asi viem, čo dokážu,“ odkázala Francystiová pre TASR.
Kvalitu súťažných vystúpení hodnotila trojčlenná odborná porota. Jej predseda Ján Slávik pozitívne zhodnotil tohtoročné podujatie. „Naozaj sme mali ťažkú robotu, z toľkých súborov vybrať tie najlepšie... Lebo cieľ je, aby sme jednotlivé družstvá aj podporili, ako sme to aj vlani urobili. Rovnako sme sa snažili aj tentoraz, aby nám nezakapali, vlastne, aby robili aj ďalej,“ zhodnotil Slávik pre TASR. Zároveň ho teší skutočnosť, že sa podľa neho objavuje čoraz viac mladých choreografov s talentom i nápadmi.
Riaditeľ festivalu a prvý človek Kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový bol po podujatí tiež spokojný - s účasťou i výstupmi. „Najmä tá kvalita a naše hrdé deti, ktoré tancujú, spievajú a majú lásku k nášmu dedičstvu - a naozaj môžeme byť hrdí na to, že zachovávajú našu slovenskú identitu,“ spresnil.
Medzinárodný detský folklórny festival Zlatá brána bol založený v roku 1993, keď obec Kysáč oslavovala 220. výročie príchodu Slovákov.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
Na hlavnom javisku sa predstavili detské folklórne súbory zo slovenských vojvodinských prostredí. Súčasťou programu bola revuálna časť, v ktorej vystúpili aj detské folklórne súbory z Fiľakova a Bratislavy a tiež srbský detský folklórny súbor z Kysáča.
Tohoročným víťazom a držiteľom prvej ceny, ale aj ceny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku sa stal Detský folklórny súbor Vienok z domáceho Kultúrneho centra Kysáč.
Autorkou a nacvičovateľkou choreografie s názvom U Aničky vo dvore je Lýdia Francystiová. „Začiatkom roka sme sa na próbach hrali a potom sme pochopili, že je čas aj tanec začať robiť. Potom sme robili takú novú choreografiu... S deťmi je trošku aj inak, že niečo si človek namyslí a to tak niekedy ani nie je, ale dokončili sme to spoločnými silami. Je to staršia skupina a tieto deti už niekoľko rokov spolu tancujú, čiže aj ony medzi sebou sa poznajú a aj sama už asi viem, čo dokážu,“ odkázala Francystiová pre TASR.
Kvalitu súťažných vystúpení hodnotila trojčlenná odborná porota. Jej predseda Ján Slávik pozitívne zhodnotil tohtoročné podujatie. „Naozaj sme mali ťažkú robotu, z toľkých súborov vybrať tie najlepšie... Lebo cieľ je, aby sme jednotlivé družstvá aj podporili, ako sme to aj vlani urobili. Rovnako sme sa snažili aj tentoraz, aby nám nezakapali, vlastne, aby robili aj ďalej,“ zhodnotil Slávik pre TASR. Zároveň ho teší skutočnosť, že sa podľa neho objavuje čoraz viac mladých choreografov s talentom i nápadmi.
Riaditeľ festivalu a prvý človek Kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový bol po podujatí tiež spokojný - s účasťou i výstupmi. „Najmä tá kvalita a naše hrdé deti, ktoré tancujú, spievajú a majú lásku k nášmu dedičstvu - a naozaj môžeme byť hrdí na to, že zachovávajú našu slovenskú identitu,“ spresnil.
Medzinárodný detský folklórny festival Zlatá brána bol založený v roku 1993, keď obec Kysáč oslavovala 220. výročie príchodu Slovákov.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)