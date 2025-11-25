< sekcia Slovensko
V. Ledecký reaguje na aktualizované akčné plány
Úrad vlády minulý týždeň predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh aktualizácie akčných plánov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na obdobie 2025 - 2027.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Aktualizované akčné plány k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 obsahujú aj po návrhu revízie projekty, ktoré neprinesú rómskym komunitám žiadne reálne zlepšenie. V utorok to uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS Vladimír Ledecký.
Oceňuje, že po opozičnom tlaku z akčných plánov na obdobie 2025 - 2027 vypadol projekt rómskeho mediálneho domu za 20 miliónov eur, nepozdáva sa mu však, že medzi naďalej plánovanými aktivitami je projekt „informatívnych stretnutí“ pre sociálne podniky, na ktorý malo ísť 10,5 milióna eur. „Rozpočet sa síce znížil na 5,3 milióna, no stále ide o čisté plytvanie,“ vyhlásil Ledecký.
Mieni, že aktualizácia nerieši podstatu problémov, len „zmenila názvy projektov“, ktoré nesledujú nápravu najpálčivejších problémov marginalizovaných rómskych komunít a ich inklúzie. „Ani v tejto podobe stratégia neprinesie reálnu zmenu pre Rómov ani pre väčšinovú spoločnosť,“ zdôraznil poslanec za SaS.
Úrad vlády minulý týždeň predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh aktualizácie akčných plánov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na obdobie 2025 - 2027. Aktualizovaný dokument neobsahuje projekt mediálneho rómskeho domu. Navrhujú sa v ňom tiež úpravy opatrení i nové opatrenia a aktivity v prioritných oblastiach vzdelávanie, bývanie a zdravie.
Oceňuje, že po opozičnom tlaku z akčných plánov na obdobie 2025 - 2027 vypadol projekt rómskeho mediálneho domu za 20 miliónov eur, nepozdáva sa mu však, že medzi naďalej plánovanými aktivitami je projekt „informatívnych stretnutí“ pre sociálne podniky, na ktorý malo ísť 10,5 milióna eur. „Rozpočet sa síce znížil na 5,3 milióna, no stále ide o čisté plytvanie,“ vyhlásil Ledecký.
Mieni, že aktualizácia nerieši podstatu problémov, len „zmenila názvy projektov“, ktoré nesledujú nápravu najpálčivejších problémov marginalizovaných rómskych komunít a ich inklúzie. „Ani v tejto podobe stratégia neprinesie reálnu zmenu pre Rómov ani pre väčšinovú spoločnosť,“ zdôraznil poslanec za SaS.
Úrad vlády minulý týždeň predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh aktualizácie akčných plánov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na obdobie 2025 - 2027. Aktualizovaný dokument neobsahuje projekt mediálneho rómskeho domu. Navrhujú sa v ňom tiež úpravy opatrení i nové opatrenia a aktivity v prioritných oblastiach vzdelávanie, bývanie a zdravie.