V. Ledecký: Štát musí mať pri riešení MRK oveľa aktívnejší prístup

Bratislava 10. mája (TASR) - Štát musí zmeniť prístup a byť oveľa aktívnejší pri riešení problému marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Prioritnú pozornosť by mal zároveň venovať situácii v stovke obcí, kde je situácia najhoršia. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady SR Vladimír Ledecký (SaS).



Poslanec sa nazdáva, že štát nepodáva dostatočne pomocnú ruku príslušným samosprávam. "Nezohľadňuje ani špecifické podmienky jednotlivých sídiel, ktoré obce často vylučujú z vyhlásených dotačných výziev," upozornil.



Podľa Ledeckého by sa mal určiť rezort, ktorý bude mať konkrétnu politickú zodpovednosť za riešenie MRK, rovnako žiada viac zaangažovať krajské samosprávy. "Mala by vzniknúť koordinačná komisia, zložená z ministerských úradníkov, zástupcov krajov, ale i akademickej obce," uviedol Ledecký. Myslí si, že pracovné tímy by mohli v priebehu niekoľkých mesiacov pripraviť stratégie i akčné plány zamerané na nápravu stavu v obciach, kde MRK čelia najhorším životným podmienkam.