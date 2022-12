V lekárňach chýbajú najmä lieky proti bolesti a horúčke pre deti

Bratislava 23. decembra (TASR) - V lekárňach stále chýba viacero liekov. Ide najmä o detské formy liekov proti bolesti a horúčke. Pre TASR to potvrdili siete lekární Dr. Max a Benu. Výpadky liekov mohli podľa nich spôsobiť nedostatok personálu vo výrobe, chýbajúce suroviny a obaly či rast nákladov.



"Situácia je dnes veľmi dynamická a neustále sa vyvíja. V realite to znamená, že ak dnes chýba nejaký konkrétny liek, a jeho nedostatok sa medzičasom zastabilizuje, nasledujúci týždeň/mesiac to môže byť zase iný. Hoci musíme povedať, že aktuálna situácia trvajúca už niekoľko týždňov je neobvyklá," ozrejmil PR manažér siete Dr. Max Peter Sedláček.



Výpadky okrem liekov pre deti podľa neho zaznamenali aj pri prípravkoch proti bolesti hrdla, konkrétne vo forme pastiliek. "Evidujeme aj výpadky pri liekoch na lekársky predpis a to naprieč viacerými kategóriami, ako sú kardiovaskulárny systém, tráviaci trakt a metabolizmus, centrálne nervová sústava či respiračný systém. Výnimkou nie sú ani antibiotiká," doplnil.



Aj sieť lekární Benu v stanovisku pre TASR potvrdila, že chýbajú detské sirupy na zníženie teploty a bolesti, antibiotické sirupy pre deti a čapíky. Eviduje tiež výpadok pastiliek a sprejov na liečbu zápalových ochorení hrdla či prípravkov proti kašľu.