Sedláček: V lekárňach chýba viacero liekov, väčšina má alternatívu

Bratislava 21. novembra (TASR) - V lekárňach stále chýba viacero liekov. Ide napríklad o niektoré lieky na kardiovaskulárny systém, tráviaci trakt a metabolizmus, centrálnu nervovú sústavu či respiračný systém. Z voľnopredajných liekov lekárnici evidujú nedostatok napríklad pri pastilkách na hrdlo či detských ibuprofénových sirupov. Pre TASR to uviedol hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku Peter Sedláček.



"Je však dôležité uviesť, že hoci vidíme problémy s dostupnosťou produktov od niektorého výrobcu, existuje väčšinou adekvátna alternatíva s rovnakými alebo podobnými účinkami v rámci voľnopredajného sortimentu," ubezpečil Sedláček.



Kľúčovým problémom pri výpadku liekov v lekárňach je podľa asociácie celosvetová situácia v logistických zásobovacích reťazcoch, ktorá neobchádza ani farmaceutický priemysel. "Výpadky v dodávkach, od surovín až po obalový materiál, sa negatívne podpisujú aj na plynulosť dodávok liekov na trh," ozrejmil Sedláček.



Lekárnici ubezpečujú, že síce sú vyššie uvedené skutočnosti mimo ich vplyvu, na situáciu nerezignujú. "Snažíme sa monitorovaním výpadkov a internými opatreniami znižovať dosah na pacientov. Jednou z ciest je aj aktívne využívanie generickej substitúcie, užšia komunikácia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pokiaľ máme informáciu od dodávateľa včas, aj zvýšením zásoby konkrétneho lieku," vysvetlila asociácia.



Situácia s dostupnosťou je podľa nej veľmi turbulentná a neustále sa vyvíja. "V realite to znamená, že ak dnes chýba nejaký konkrétny liek a jeho nedostatok sa medzičasom zastabilizuje, nasledujúci mesiac to môže byť zase iný," doplnil Sedláček.