NIEKTORÉ LIEKY NEKÚPITE: Ich nedostatok sa netýka len Slovenska

Bratislava 7. septembra (TASR) - V lekárňach stále chýba viacero liekov. Aktuálne ide napríklad o niektoré lieky na vysoký krvný tlak, imunoglobulíny, nízkomolekulárne heparíny alebo detské formy liekov proti bolesti či horúčke. Pre TASR to potvrdil prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.



Poukázal, že to nie je špecifikom Slovenska. Problém s dostupnosťou liekov je podľa neho celoeurópsky až celosvetový. Vysvetlil, že príčiny výpadkov liekov sú rôzne. "Hlavné príčiny sú výrobné a logistické," doplnil.



Výpadky najmä liekov na respiračné ochorenia eviduje najväčšia sieť lekární na Slovensku Dr.Max. Ovplyvňuje to podľa nej celosvetová situácia v logistických zásobovacích reťazcoch či nárast respiračných ochorení na predpandemickú úroveň.



PR manažér siete Peter Sedláček ozrejmil, že výpadky monitorujú a internými opatreniami sa snažia znižovať ich dosah na pacientov. "Jednou z ciest je aj aktívne využívanie generickej substitúcie, užšia komunikácia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pokiaľ máme informáciu od dodávateľa včas, aj zvýšením zásoby konkrétneho lieku," priblížil.



Internetová MojaLekáreň.sk zase poukázala na problém s dostupnosťou sirupov a čapíkov proti bolesti a horúčke pre malé deti. Chýbajú podľa nej prevažne liečivé prípravky, ktoré obsahujú látku ibuprofén.



Štátny ústav pre kontrolu liečiv označil prerušenie dodávok liekov za komplexný problém. Ozrejmil, že výpadok konkrétneho lieku sa často netýka len Slovenska, ale ide o problém celého regiónu, celej Európskej únie alebo sveta. Na lieky sa podľa neho vzťahujú určité zákonné obmedzenia a povinnosti pre výrobcov, distribútorov či držiteľov registrácie, ovplyvňujú ich zároveň aj trhové mechanizmy.