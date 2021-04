V. Lengvarský by o vakcíne Sputnik V mohol rozhodnúť už budúci týždeň

Bratislava 7. apríla (TASR) – O očkovaní vakcínou Sputnik V by nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) mohol rozhodnúť začiatkom budúceho týždňa. Povedal to v stredu po rokovaní vlády. Chce však počkať na konečné stanovisko Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



"Keď budem mať vyhovujúce stanovisko ŠÚKL, prijmem rozhodnutie," uviedol. Ako spresnil, stanovisko, ktoré má, ešte nie je kompletné. Hovoriť preto chce so šéfkou ústavu Zuzanou Baťovou a s osobami, ktoré výskum ruskej vakcíny realizovali.



COVID automat sa podľa nového šéfa rezortu zdravotníctva bude meniť podľa odporúčaní konzília odborníkov, ktorí sa stretnú vo štvrtok (8. 4.). Chce si ich najprv vypočuť. Pripomenul, že pôjde o jeho prvé stretnutie s odborníkmi v pozícii ministra.



Dodal, že jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson&Johnson by mohli očkovať špeciálne mobilné tímy. Rovnako sa chce zaoberať aj otázkou liečby ľudí s tzv. dlhým covidom či napríklad oddlžovaním nemocníc.