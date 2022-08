V. Lengvarský: Plán stabilizácie zdravotníkov predložíme čoskoro

Bratislava 24. augusta (TASR) - Plán stabilizácie zdravotníckeho personálu bude predložený čoskoro. Deklaroval to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že sa pripravuje. Chýbajúci plán kritizuje podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši, podľa ktorého vláda schvaľuje návrhy zákonov, ktoré nezabránia kolapsu zdravotníctva.



Raši poukázal na to, že namiesto stabilizácie zdravotníkov kabinet rieši spôsob prerozdeľovania peňazí z poistného medzi zdravotnými poisťovňami. "Považujem to za krok, ktorý teraz nič nevyrieši. Očakával som, že minister zdravotníctva predloží mechanizmus stabilizácie sestier a lekárov," povedal Raši. Návrh podľa neho síce je pomocou pre zdravotníctvo, ale nezabráni jeho kolapsu.



Lengvarský poznamenal, že stabilizácia zdravotníckeho personálu nie je otázkou jedného zákona či jedného roka. Mechanizmov na stabilizáciu zdravotníkov je podľa neho viac, pričom schválený návrh zákona je jedným z nich. "Rokujeme, samozrejme, aj s partnermi z odborových zväzov a s komorami," ozrejmil.