Lengvarský: Podanie tretej dávky vakcíny bude záležať od štúdií

Bratislava 16. augusta (TASR) – Podanie tretej dávky vakcíny proti novému koronavírusu bude záležať od štúdií, ktoré sa aktuálne realizujú. Dôležité bude aj rozhodnutie výrobcov očkovacích látok či Európskej liekovej agentúry. Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽANO).



„Situáciu sledujeme a vyhodnocujeme aj v iných krajinách a v správnej chvíli verím tomu, že odborníci, ktorých tu máme, povedia, že teraz je potrebné sa nad tým zamyslieť," uviedol minister.



Nevylúčil, že treťou dávkou by mohli byť očkovaní zdravotní pracovníci, seniori či zamestnanci v zariadeniach v sociálnych služieb. „Budeme však postupovať, ako nám odporučia odborníci," uistil Lengvarský.



Minister minulý týždeň avizoval, že vytvorí pracovnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať otázkou prípadného preočkovania populácie Slovenska. Zdôraznil, že hoci zaočkovanosť Slovákov nie je dobrá, ambíciou je, aby fungovali „základné atribúty štátu". Avizoval, že sa musia „zaoberať otázkou povinného očkovania".



Pracovná komisia by sa podľa jeho slov mala venovať otázke, kedy začať s preočkovaním, koho preočkovať a akými vakcínami, keďže prichádzajú aj nové.



Lengvarský pripravil materiál k povinnému očkovaniu



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má už pripravený materiál k povinnému očkovaniu. Uviedol to v pondelok pre novinárov.



„Môžeme sa baviť o tom, či áno alebo nie povinné očkovanie a pre ktorú skupinu. Verím však, že téma bude mať ešte vývoj, nie je to ešte akútne," dodal minister.



Zopakoval, že povinné očkovanie by sa mohlo týkať zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov kritickej infraštruktúry, zamestnancov domovov sociálnych služieb i učiteľov.



V súčasnosti je zaočkovaných proti novému koronavírusu 70 percent zdravotníkov. O možnosti zavedenia povinného očkovania pre určité skupiny ľudí informoval minister aj minulý týždeň.