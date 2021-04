Lengvarský: Povolenie k Sputniku nebolo k vakcíne, ktorá je v SR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Povolenie, ktoré k Sputniku V vydal bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), nebolo vydané k vakcíne, ktorá sa nachádza na Slovensku. V utorok to na tlačovej konferencii povedal aktuálny šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Na Slovensku sa podľa jeho slov nachádza jednodávkové balenie, no povolenie od Krajčího sa vzťahovalo na trojdávkové balenie. Lengvarský tiež doplnil, že prezidentku SR Zuzanu Čaputovú oboznámil so zmluvou od výrobcu ruských vakcín.



Šéf rezortu zdravotníctva tiež víta názor hlavy štátu, že žiadna vakcína nesmie rozdeľovať občanov Slovenska. "Súčasne vyslovila podporu v snahe ministerstva zdravotníctva a celej vlády zabezpečiť túto vakcínu a zabezpečiť jej používanie tak, aby žiadnym spôsobom neohrozila zdravie a bezpečnosť občanov," dodal.