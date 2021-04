V. Lengvarský: S ruskou stranou sa rokuje aj o zverejnení zmluvy

Bratislava 21. apríla (TASR) – S ruskou stranou sa intenzívne rokuje, okrem iného aj o zverejnení zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V. Malo by to byť otázkou niekoľkých dní. V stredu to uviedol šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



V súvislosti s touto vakcínou ešte povedal, že stále čakáme na výsledky testov z maďarského laboratória.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v sobotu (17. 4.) uviedla, že zmluva o nákupe vakcíny Sputnik V by mala byť povinne zverejnená. Vyhlásila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti.