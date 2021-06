V. Lengvarský: SR si pri vakcíne od Sinovac počká na rozhodnutie EMA

Bratislava 2. júna (TASR) - To, či Slovensko v rámci očkovania proti novému koronavírusu využije aj čínsku vakcínu od spoločnosti Sinovac Biotech, záleží od jej schválenia Európskou liekovou agentúrou (EMA). Pre TASR to v stredu po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková pre TASR uviedla, že vakcína sa nachádza v procese priebežného posudzovania, tzv. rolling review zo strany EMA od 4. mája.



Priblížila, že ide zatiaľ o poslednú vakcínu zaradenú do rolling review. "Okrem nej sa v procese nachádzajú vakcíny od spoločností CureVac, Novavax a vakcína Sputnik V," uviedla.



Podľa ŠÚKL nateraz nie je známe, kedy by vakcína mohla byť registrovaná, keďže proces priebežného hodnotenia závisí najmä od toho, ako rýchlo a v akej kvalite dodáva žiadateľ potrebné informácie o kvalite, účinnosti a bezpečnosti vakcíny.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok (1. 6.) schválila na núdzové použitie vakcínu vyrábanú čínskou spoločnosťou Sinovac Biotech. Vakcína CoronaVac sa stala v poradí druhou vakcínou čínskej výroby, ktorú WHO schválila na očkovanie proti chorobe COVID-19.