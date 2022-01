V. Lengvarský: Štát nemocnicu Bory kupovať zrejme nebude

Na archívnej snímke vizuálny dizajn nemocnice na Boroch. Foto: svetzdravia.com

Bratislava 11. januára (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) chce podporovať výstavbu štátnej koncovej nemocnice Rázsochy. Kúpu súkromnej nemocnice Bory zatiaľ odmieta. Minister to uviedol v relácii TV Markíza Na telo Plus. Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáša Druckera by mal minister prestať s nejasnými vyjadreniami na túto tému.povedal minister. Uvažuje skôr o nejakej forme spolupráce, možností je podľa neho viacero. Pripomenul, že s výstavbou Rázsoch ráta aj programové vyhlásenie vlády. Minister to preto považuje za svoju povinnosť.Pre TASR v polovici decembra minister ešte pripúšťal, že odkúpenie koncovej nemocnice na Boroch je v hre a v tejto téme nevylúčil diskusie.Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Druckera by sa mala vláda prestať vyhovárať a je potrebné začať s výstavbou štátnej koncovej nemocnice. Nepáčia sa mu nejasné vyjadrenia a špekulácie okolo koncovej nemocnice zo strany ministra.poukázal Drucker.Pripomenul, že vláda Eduarda Hegera (OĽANO) sa zaviazala, že bude do piatich rokov vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica Rázsochy.dodal Drucker.