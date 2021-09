V. Lengvarský: V povinnom očkovaní zatiaľ nevidím veľký význam

Bratislava 22. septembra (TASR) - Povinné očkovanie nie je témou dňa. Po rokovaní vlády to v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Pripustil, že do budúcnosti to môže byť otázkou do diskusie. "Zatiaľ ale nevidím veľký význam v tom, aby sme nútili ľudí do niečoho, čo sami nechcú," skonštatoval Lengvarský. Ak by sa uvažovalo o povinnom očkovaní, minister opätovne spomenul vybrané skupiny – ako sú zdravotníci, učitelia či seniori.



Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík na stredajšej prezentácii aktuálnej epidemiologickej situácie informoval, že denne sa zaočkuje približne 1400 ľudí. "Znepokojujúce je stále nízke číslo zaočkovanosti u kategórie 50+, ktorá je najrizikovejšou z pohľadu rizík a komplikácií ochorenia a nevyhnutnej hospitalizácie," uviedol Mišík v súvislosti s faktom, že počet nezaočkovaných sa v spomínanej vekovej skupine pohybuje okolo 770.000.



Mišík zároveň skonštatoval, že v zaočkovaní pretrvávajú vysoké regionálne rozdiely.



Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2.426.450, druhú dávku vakcíny dostalo 2.233.955 ľudí.