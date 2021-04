V. Lengvarský: Zaočkovaní sa budú môcť preukázať snímkou z mobilu

Bratislava 30. apríla (TASR) – Osoby, ktoré sú zaočkované proti ochoreniu COVID-19, sa budú môcť preukazovať aj snímkou v mobile. V piatok to na tlačovej konferencii uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



"Každému jednému človeku, ktorý je zaočkovaný, je vydaný písomný doklad o očkovaní. Keď si ho odfotí do mobilu a bude sa tým preukazovať, nie je s tým problém," povedal.



Šéf rezortu zdravotníctva zároveň povedal, že Slovensko nemá prebytky vakcín, ale plánované množstvá. Zdôraznil, že plánujú zaočkovať ďalších milión ľudí. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR preto od pondelka (3. 5.) spustí vakcinačnú kampaň.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti napísal, že verí, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nepripustí blamáž, aby ešte predtým, ako budú zaočkovaní starí ľudia a chronicky chorí, ktorí chcú byť zaočkovaní, bol zaočkovaný čo i len jeden zdravý 16- či 17-ročný tínedžer vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech či od spoločnosti Moderna. "Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by to patričné a nemilosrdné následky," uviedol.



Lengvarský v piatok pripustil, že je možné, že na očkovanie sa skôr dostane skôr 20-ročný ako 40-ročný človek. "Ale aj ten 40-ročný dostane termín na ďalší víkend alebo na ďalší deň. Cieľom je v čo najkratšom čase zaočkovať čo najväčšie množstvo ľudí. Nevylučujem, že tam nebudú chyby. Chyby sa budú diať," povedal Lengvarský, pričom pripustil, že keď sa nikto narodil v roku 2002, tak systém môže nesprávne vyhodnotiť, že má 102 rokov. V princípe sú v rámci vakcinácie podľa jeho slov uprednostňovaní starší, chronicky chorí a následne budú nasledovať ďalšie kategórie.