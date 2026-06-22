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V lete sa auto mení na rozpálenú pascu: Polícia dvíha varovný prst
Ak uvidíte dieťa alebo zviera zatvorené v rozpálenom aute, nebuďte ľahostajní. Volajte 158 alebo 112, uviedli policajti.
Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Polícia pripomína ľuďom, aby nikdy nenechávali dieťa ani psa v aute samých - ani „na skok“. Varuje, že teplota vo vozidle môže veľmi rýchlo vystúpiť na životu nebezpečné hodnoty. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
„V lete sa auto mení na rozpálenú pascu už za pár minút. Pootvorené okno ani tieň nestačia. (...) Ak uvidíte dieťa alebo zviera zatvorené v rozpálenom aute, nebuďte ľahostajní. Volajte 158 alebo 112,“ uviedli policajti.
„V lete sa auto mení na rozpálenú pascu už za pár minút. Pootvorené okno ani tieň nestačia. (...) Ak uvidíte dieťa alebo zviera zatvorené v rozpálenom aute, nebuďte ľahostajní. Volajte 158 alebo 112,“ uviedli policajti.