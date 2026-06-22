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V lete sa auto mení na rozpálenú pascu: Polícia dvíha varovný prst

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Ak uvidíte dieťa alebo zviera zatvorené v rozpálenom aute, nebuďte ľahostajní. Volajte 158 alebo 112, uviedli policajti.

Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Polícia pripomína ľuďom, aby nikdy nenechávali dieťa ani psa v aute samých - ani „na skok“. Varuje, že teplota vo vozidle môže veľmi rýchlo vystúpiť na životu nebezpečné hodnoty. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

„V lete sa auto mení na rozpálenú pascu už za pár minút. Pootvorené okno ani tieň nestačia. (...) Ak uvidíte dieťa alebo zviera zatvorené v rozpálenom aute, nebuďte ľahostajní. Volajte 158 alebo 112,“ uviedli policajti.

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