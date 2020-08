V lete stúpa počet úrazov a nehôd; NTS žiada, aby ľudia darovali krv

Bratislava 1. augusta (TASR) - V letných mesiacoch stúpa počet závažných úrazov či dopravných nehôd, ktoré si vyžadujú neodkladné operačné zákroky. Národná transfúzna služba (NTS) SR aj preto apeluje na slovenských občanov, aby pomohli a išli darovať krv. Pre TASR to uviedla manažérka NTS SR Martina Frigová.



Okrem iného prebiehajú aj operačné a transplantačné zákroky, a v súčasnosti nemocničné zariadenia vykonávajú aj operačné zákroky, ktoré boli odložené z titulu nového koronavírusu. "Toto všetko sú faktory, ktoré sa podpisujú pod to, že v lete bývajú požiadavky zo strany nemocničných zariadení na krvné prípravky vyššie," priblížila.



Spotreba krvi podľa Frigovej závisí aj od ochorenia, úrazu alebo operačného zákroku. S pridruženými komplikáciami spotreba krvi stúpa. Ako ďalej uviedla, najviac transfúzií sa spotrebuje počas liečby onkologických ochorení, hlavne pri leukémiách a pri transplantáciách kostnej drene, keď je spotreba krvi niekoľko desiatok transfúzií.



"Veľká akútna spotreba krvi je pri liečbe a operáciách ťažkých úrazov a akútnych stavov spojených so silným krvácaním, ako sú napríklad krvácanie zo žalúdočného vredu pri prasknutí výdute aorty pri komplikovanom pôrode spojenom s krvácaním, kde sa spotrebuje priemerne krv asi z desiatich odberov," uviedla s tým, že sa stáva aj to, že podávajú krv od 50 darcov krvi.



Frigová tiež poznamenala, že pri bežných operáciách bez komplikácií, ktoré sa často nezaobídu bez krvi, sa väčšinou nespotrebuje viac ako päť transfúzií krvi, a to napríklad pri operáciách bedrových kĺbov, niektorých operáciách chrbtice, operáciách srdca a ciev, zvlášť ak sú vykonávané pri použití mimotelového obehu krvi, transplantácie orgánov ako sú pečeň, srdce či obličky, operácie hrubého čreva alebo prostaty.



"Je potrebné podotknúť, že pri ťažkých stratách krvi nahrádzame nie len červené krvinky, ale proporcionálne i plazmu a krvné doštičky, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu potrebného zrážania krvi a zastavenia krvácania," doplnila.



V súvislosti s poklesom zásob krvných prípravkov NTS SR od pondelka (27. 7.) na odberové miesta umožňuje prísť aj bez objednania sa vopred pri dodržaní princípu sociálneho odstupu, avšak krv môže darovať iba osoba, ktorá za posledných 14 dní nebola v zahraničí alebo v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí. NTS SR pripomína, že na odberových pracoviskách stále platia prísne bezpečnostné opatrenia zavedené na zabránenie šírenia nového koronavírusu.