< sekcia Slovensko
V Londýne otvorili veľkú výstavu s dielami Albína Brunovského
Projekt do britskej metropoly prináša Slovenský inštitút v spolupráci s nadáciou +421 Foundation.
Autor TASR
Londýn/Bratislava 12. marca (TASR) - Výstavu s názvom Albín Brunovský – The Comprehensive Work: Magický realizmus v globálnom kontexte sprístupnili pre verejnosť tento týždeň v priestoroch Slovenského inštitútu v Londýne, informuje TASR.
Rozsiahly výstavný projekt po prvý raz v ucelenom rozsahu približuje publiku dielo jednej z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia a zachytáva jeho tvorbu v širších medzinárodných súvislostiach, uvádza v tlačovej správe Slovenský inštitút v Londýne.
Projekt do britskej metropoly prináša Slovenský inštitút v spolupráci s nadáciou +421 Foundation s cieľom predstaviť britskému publiku výnimočný umelecký odkaz autora, ktorého diela sú dnes súčasťou významných domácich i zahraničných zbierok. +421 Foundation sa dlhodobo venuje podpore a prezentácii slovenského umenia v zahraničí.
Slovenský výtvarník, grafik a ilustrátor Albín Brunovský (1935 – 1997), kľúčová osobnosť magického a fantastického realizmu, je ústrednou postavou výstavy „The Comprehensive Work“, ktorá ponúka komplexný pohľad na celé spektrum jeho tvorby. Návštevníci môžu vidieť umeleckú grafiku, kresbu a maľbu, knižnú ilustráciu, ikonické návrhy bankoviek, ako aj reflexiu jeho diela v známkovej tvorbe.
Partnerom podujatia je Slovenská národná galéria (SNG).
„Je pre nás cťou prezentovať vo Veľkej Británii diela takéhoto významu, ktoré sa do Londýna vracajú takmer po štvrťstoročí. Umenie je jedným z najsilnejších nositeľov identity krajiny. V prípade Brunovského to platí dvojnásobne, keďže za čias ‚železnej opony‘ bol ako jeden z mála Slovákov medzinárodne uznávaným umelcom,“ uviedla riaditeľka Slovenského kultúrneho inštitútu v Londýne Soňa Pőtheová.
Kurátor výstavy Martin Vančo zároveň poukázal na nadčasovosť Brunovského odkazu a pripomenul, že jeho diela sú dnes súčasťou najvýznamnejších slovenských aj zahraničných zbierok a verejných priestorov.
Výstavu Albín Brunovský – The Comprehensive Work: Magický realizmus v globálnom kontexte otvorili pre verejnosť 10. marca a v Slovenskom inštitúte v Londýne potrvá do 1. mája 2026, dodáva inštitút.
Rozsiahly výstavný projekt po prvý raz v ucelenom rozsahu približuje publiku dielo jednej z najvýznamnejších osobností slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia a zachytáva jeho tvorbu v širších medzinárodných súvislostiach, uvádza v tlačovej správe Slovenský inštitút v Londýne.
Projekt do britskej metropoly prináša Slovenský inštitút v spolupráci s nadáciou +421 Foundation s cieľom predstaviť britskému publiku výnimočný umelecký odkaz autora, ktorého diela sú dnes súčasťou významných domácich i zahraničných zbierok. +421 Foundation sa dlhodobo venuje podpore a prezentácii slovenského umenia v zahraničí.
Slovenský výtvarník, grafik a ilustrátor Albín Brunovský (1935 – 1997), kľúčová osobnosť magického a fantastického realizmu, je ústrednou postavou výstavy „The Comprehensive Work“, ktorá ponúka komplexný pohľad na celé spektrum jeho tvorby. Návštevníci môžu vidieť umeleckú grafiku, kresbu a maľbu, knižnú ilustráciu, ikonické návrhy bankoviek, ako aj reflexiu jeho diela v známkovej tvorbe.
Partnerom podujatia je Slovenská národná galéria (SNG).
„Je pre nás cťou prezentovať vo Veľkej Británii diela takéhoto významu, ktoré sa do Londýna vracajú takmer po štvrťstoročí. Umenie je jedným z najsilnejších nositeľov identity krajiny. V prípade Brunovského to platí dvojnásobne, keďže za čias ‚železnej opony‘ bol ako jeden z mála Slovákov medzinárodne uznávaným umelcom,“ uviedla riaditeľka Slovenského kultúrneho inštitútu v Londýne Soňa Pőtheová.
Kurátor výstavy Martin Vančo zároveň poukázal na nadčasovosť Brunovského odkazu a pripomenul, že jeho diela sú dnes súčasťou najvýznamnejších slovenských aj zahraničných zbierok a verejných priestorov.
Výstavu Albín Brunovský – The Comprehensive Work: Magický realizmus v globálnom kontexte otvorili pre verejnosť 10. marca a v Slovenskom inštitúte v Londýne potrvá do 1. mája 2026, dodáva inštitút.