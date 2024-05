V. Longauer: Robme všetko preto, aby už nikdy nedošlo k vojne

Bratislava 8. mája (TASR) - Robme všetko preto, aby už nikdy nedošlo k vojne. Mier je na prvom mieste a ak nebude mier, nebude ani demokracie, ani slobody. Pripomenul to v príhovore na bratislavskom Slavíne predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Viliam Longauer.



Ak chceme žiť v demokracii a slobode, musíme podľa neho urobiť všetko preto, aby sme žili v priateľstve, boli šťastní a budovali si svoju vlasť. "Pripomíname si veľké víťazstvo nad zlým, ktoré vzniklo tým, že tu bol revanš za porážku v prvej svetovej vojne," pripomenul predseda zväzu. "Do čela prichádzali takí ľudia, ktorí popierali predovšetkým demokraciu a slobodu vôbec. Bolo potrebné sa s nimi pustiť do boja," skonštatoval Longauer a poďakoval sa bojovníkom Červenej armády, ktorí bojovali za našu slobodu.



Sviatok konca druhej svetovej vojny v Európe si pripomenulo aj Slovenské protifašistické hnutie. "Dnes, 79 rokov od tejto historickej udalosti, znovu rinčia zbrane na európskej pôde. Ohlasujú sa apokalyptické znamenia a hrozby novej zničujúcej globálnej vojny. Tieto úvahy a hrozby - akokoľvek by sa nám zdali šialené - sú realitou našich dní," uviedol v stanovisku predseda hnutia Stanislav Mičev.



Hnutie zdôraznilo potrebu pripomínať si obete aj príčiny svetovej vojny. Vyjadrilo úctu všetkým obetiam fašistických režimov vo svete a osobitne tým, ktorí položili životy za slobodu nás, Slovákov.