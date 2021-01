Rozpad ĽSNS: Končia Uhrík, Mazurek, Ďurica, Suja, Kočiš aj Urban

Bratislava 26. januára (TASR) - V ĽSNS končí europoslanec Milan Uhrík, ale aj poslanci Národnej rady SR Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš a Miroslav Urban. TASR o tom informoval Uhrík. Členovia opozičnej strany odchádzajú po zmene stanov, ktorá posilnila pozíciu predsedu Mariana Kotlebu. Nikto z odídencov podľa Uhríka z politiky neodchádza.



"Po prijatí nových stanov členovia strany už definitívne stratili možnosť akokoľvek zasahovať a podieľať sa na rozhodovaní o podstatných otázkach ohľadne fungovania a smerovania našej strany," skonštatoval vo vyhlásení Uhrík.



Ako priblížil, rozhodnutie predsedu strany Kotlebu prevziať na seba všetku moc, podporila aj vybraná časť členskej základne, ktorá to bez ich vedomia odhlasovala. "Toto rozhodnutie zmeniť pôvodne ľudovú stranu na stranu jediného muža musím rešpektovať, avšak ako zástanca tímovej spolupráce sa s tým jednoducho nedokážem stotožniť," poznamenal Uhrík.



K Uhríkovi sa pridalo päť spomínaných poslancov parlamentu, ktorí taktiež nechcú byť súčasťou "tzv. nového systému fungovania strany". Kotlebovi sa poďakoval za spoluprácu a príležitosti. "Naša spoločná cesta sa však končí, pretože naše názory na fungovanie a smerovanie strany do budúcna sa už príliš rozchádzajú. A namiesto vyvolávania nejakých vnútorných rozporov či konfliktov považujem za korektnejšie a slušnejšie vydať sa radšej vlastnou cestou," uviedol.



Ďurica pre TASR potvrdil, že končia aj v poslaneckom klube ĽSNS. Ten mal doteraz v tomto volebnom období 14 členov, po odchode piatich poslancov sa tak zúži na deväť. V zmysle rokovacieho poriadku musí mať klub minimálne osem členov, inak zanikne. Ak by teda z ĽSNS odišli aj ďalší poslanci, klub by sa mohol rozpadnúť. Odídenci z ĽSNS nateraz nechcú komentovať svoju ďalšiu politickú budúcnosť.