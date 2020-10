Počty nakazených zdravotníkov stúpajú: Lučenec má 48 a Poprad 53

Lučenec 16. októbra (TASR) – Dovedna 48 zdravotníkom Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Lučenci potvrdili ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedol jej riaditeľ Július Höffer, podľa ktorého je medzi nimi 14 lekárov a 32 sestier.



"Ostatní do toho počtu 48 sú iní zdravotnícki pracovníci. Spravili sme všetko pre to, aby nebola ohrozená základná zdravotná starostlivosť, aj keď s problémami," konštatoval riaditeľ.



Všetci nakazení pracovníci sú podľa jeho slov len z dvoch oddelení. "Ide o interné a anestéziologicko-resuscitačné oddelenie. Keď to rozdelíte, tak na dve oddelenia je to veľmi veľa zdravotníkov a museli sme prijať opatrenia," podotkol Höffer.



Situácia však podľa neho zatiaľ nie je až taká vážna, ako napríklad v bardejovskej nemocnici, kde nie je v práci viac než 100 zamestnancov. Dodal tiež, že cez okresný krízový štáb povolali do lučeneckej nemocnice na pomoc dvoch ambulantných lekárov.



V prípade núdzového stavu, keď nemá kto robiť, sú podľa riaditeľa potrebné aj takéto kroky v podobe pomoci neštátnych lekárov. "Tí lekári, ktorí stále pracujú, si potrebujú trochu aj oddýchnuť. Nemôžu byť v práci nonstop," zdôraznil riaditeľ.





Nemocnica Poprad má aktuálne 53 zdravotníkov, ktorí majú ochorenie COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda s tým, že pozitívnych je 11 lekárov, 35 sestier a praktických sestier, aj sedem sanitárov.