< sekcia Slovensko
V Ľvove majú pokračovať spoločné slovensko-ukrajinské konzultácie
Témou má byť európska budúcnosť Ukrajiny i otázky energetickej bezpečnosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. novembra (TASR) - V ukrajinskom meste Ľvov sa vo štvrtok uskutoční už štvrté spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v predchádzajúcich dňoch avizoval, že rokovanie by mali obe strany využiť na pokračovanie slovensko-ukrajinských vládnych konzultácií.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) už predtým naznačil, že slovenskí a ukrajinskí predstavitelia by mali hovoriť aj o pohľadoch na to, ako ukončiť konflikt Ukrajiny s Ruskom. Rovnako má byť témou európska budúcnosť Ukrajiny i otázky energetickej bezpečnosti.
„Záleží nám, aby sme mali nášho suseda stabilného, demokratického a prosperujúceho. Preto podporujeme Ukrajinu aj na ceste do Európskej únie, lebo si myslím, že to je možnosť, aby urobila bolestivé reformy, ktoré nedokázala urobiť od samostatnosti až dodnes. Ale zároveň hovoríme, že potrebujeme aj od Ukrajiny nejakú empatiu pri veciach, ako je dodávka plynu a tak ďalej, a o tomto budeme rokovať,“ avizoval témy spoločného rokovania.
Pripomenul tiež, že Slovensko je v rámci Európskej únie krajinou, ktorá s Ukrajinou najintenzívnejšie rokuje na priamej medzivládnej úrovni.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) už predtým naznačil, že slovenskí a ukrajinskí predstavitelia by mali hovoriť aj o pohľadoch na to, ako ukončiť konflikt Ukrajiny s Ruskom. Rovnako má byť témou európska budúcnosť Ukrajiny i otázky energetickej bezpečnosti.
„Záleží nám, aby sme mali nášho suseda stabilného, demokratického a prosperujúceho. Preto podporujeme Ukrajinu aj na ceste do Európskej únie, lebo si myslím, že to je možnosť, aby urobila bolestivé reformy, ktoré nedokázala urobiť od samostatnosti až dodnes. Ale zároveň hovoríme, že potrebujeme aj od Ukrajiny nejakú empatiu pri veciach, ako je dodávka plynu a tak ďalej, a o tomto budeme rokovať,“ avizoval témy spoločného rokovania.
Pripomenul tiež, že Slovensko je v rámci Európskej únie krajinou, ktorá s Ukrajinou najintenzívnejšie rokuje na priamej medzivládnej úrovni.