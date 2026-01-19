< sekcia Slovensko
V maďarskej obci Hejce si pripomenuli 20 rokov od havárie lietadla
Autor TASR
Hejce 19. januára (TASR) - V maďarskej obci Hejce si v pondelok uctili pamiatku 41 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR a jedného zamestnanca rezortu obrany, ktorí pred 20 rokmi 19. januára o 19.38 h zahynuli pri páde vojenského lietadla AN-24. Na spomienke sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva obrany SR Martin Vojtašovič a náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko. Rezort obrany o tom informoval na sociálnej sieti.
Pri najväčšom leteckom nešťastí v dejinách samostatného Slovenska zahynulo 39 mužov a tri ženy, ktorí sa vracali z misie KFOR v Kosove. „Ich služba vlasti sa skončila príliš skoro, no ich odkaz zostáva navždy živý,“ uviedol v príhovore Vojtašovič.
Zmeko pripomenul, že táto tragédia navždy zmenila mnohé rodiny aj celé OS SR. „Tento deň je pre mňa veľmi osobný. Nech je nielen dňom smútku, ale aj dňom spomienky, vďačnosti a tichej nádeje. Nádeje, že si budeme vážiť jeden druhého, že budeme žiť zodpovedne a s vedomím, aký vzácny je každý darovaný deň,“ dodal náčelník Generálneho štábu OS SR.
Pietna spomienka bude pokračovať vo večerných hodinách na vrchu Borsó, presne o 19.38 h, teda v čase, keď lietadlo havarovalo. „Priamo na mieste tragédie, kde ticho hôr ešte silnejšie pripomenulo cenu služby a obety, 42 dubových kolov symbolizuje padlých hrdinov našej armády,“ doplnilo Ministerstvo obrany SR.
Lietadlo so slovenskými príslušníkmi kontingentu KFOR, ktorí sa z misie vracali domov, odštartovalo 19. januára 2006 o 17.15 h SEČ z letiska v Prištine. Na palube sa nachádzalo 43 cestujúcich - 42 vojakov vrátane ôsmich členov posádky a jeden civilný zamestnanec Ministerstva obrany SR. Pristáť malo v Košiciach približne o 19.40 h, ale okolo 19.30 h havarovalo pri obci Hejce na východe Maďarska, len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc. Narazilo do kopca Borsó a začalo horieť. Nehodu prežil iba jeden z vojakov Martin Farkaš.
