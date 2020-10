V maďarských zdravotníckych zariadeniach robia nábor na testovanie

Budapešť 30. októbra (TASR) - V maďarských zdravotníckych zariadeniach i na univerzitách robili v piatok nábor zdravotníkov, ktorí by v sobotu skoro ráno vycestovali na Slovensko na víkendové plošné testovanie na prítomnosť nového druhu koronavírusu. Podľa spravodajského servera Index.hu o tom informoval jeden z čitateľov s tým, že rezort vnútra hľadá takmer 150 lekárov či medikov. Na otázku TASR v tejto súvislosti zatiaľ príslušné maďarské orgány nereagovali.



Podľa informácií Index.hu za túto víkendovú pomoc ponúkajú maďarským zdravotníkom 1000 eur.



Spravodajský server 444.hu sa spýtal príslušných ministerstiev a ďalších kompetentných inštitúcií, koľko maďarských zdravotníkov, kam a na aký čas posielajú. Server sa zaujímal aj o to, či nie je v danej extrémne preťaženej situácii maďarského zdravotníctva problematické posielať pomoc do zahraničia namiesto domácim nemocniciam. Ani 444.hu zatiaľ nedostal žiadnu odpoveď.



Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok v piatok privítal pomoc Rakúska a Maďarska pri celoplošnom testovaní v súvislosti s ochorením COVID-19. Korčok sa poďakoval za vyslanie 200 zdravotníkov aj Maďarsku. "Náš minister vnútra požiadal maďarského kolegu o 50 zdravotníkov, ktorí nám pomôžu pri celoštátnom testovaní. Maďarsko zareagovalo tak, že ich vyšle 200. Vítam, že tak Rakúsko, ako aj Maďarsko aj týmto spôsobom ukázali, čo pre nich znamenajú dobré susedské vzťahy," dodal.



Maďarskí zdravotníci majú podľa slovenského rezortu diplomacie pôsobiť v okresoch Komárno, Levice, Nitra a Trebišov.