ORNITOLOGICKÁ RARITA: V Malej Fatre objavili nový vtáčí druh v SR

Varín 26. júla (TASR) - K vtáčím druhom na Slovensku pribudol úplne nový, doposiaľ nepozorovaný vták, lastovička skalná. O objav sa počas dovolenky v Malej Fatre postaral pracovník Správy Národného parku (NP) Slovenský kras Štefan Matis. Nález je veľkým prekvapením, podľa zoológa Správy NP Malá Fatra Tomáša Flajsa ide o ornitologickú raritu roka na Slovensku.



"Počas turistického výstupu som spozoroval vtáka, akého som doposiaľ nikdy v živote nevidel. Vedel som, že pôjde o mimoriadny nález, ale kým som si ho nezdokumentoval a neoveril si informácie, nebol som si istý, že som prvý, ktorý môžem oznámiť toto pozorovanie," povedal Matis.



Vtáky sa podľa objaviteľa správali akoby hniezdili. Dospelé jedince lietali vždy na to isté miesto. V zložitom skalnom teréne ich nasledoval a zistil, že zalietavajú do jaskynného otvoru v skalnej stene. Nakoniec sa mu podarilo nájsť hniezdo a zdokumentovať dospelé jedince, ktoré lietali okolo neho. Vďaka dokázanému hniezdeniu na Slovensku týmto pribudol 230. hniezdiaci vtáčí druh.



K nálezu došlo na dovolenkovej turistike, preto bolo potrebné vrátiť sa na miesto s kvalitným technickým vybavením na zdokumentovanie objavu. To sa udialo v spolupráci s pracovníkmi Správy NP Malá Fatra a ďalšími odborníkmi. "To, že sa vôbec tento druh podarilo zdokumentovať a ukážkovo aj dohľadať, osobne považujem za malý zázrak a veľké profesionálne nasadenie kolegu, ktorý tohto nenápadného vtáka v náročnom teréne vďaka hlasu identifikoval a následne aj našiel hniezdo," skonštatoval zoológ zo Správy NP Malá Fatra.



Na mieste nálezu hniezdi jeden pár, ale pozorovali celkovo päť dospelých jedincov. Ako priblížil Flajs, boli aj náznaky druhého páru, toto sa ale nepodarilo potvrdiť. "Lokalitu s lastovičkou skalnou v Malej Fatre pôjdeme skontrolovať v najbližšie dni, nakoľko nás zaujíma výsledok hniezdenia," dodal.



Podľa dostupných informácií sa tento vtáčí druh vyskytuje v strednej Európe veľmi ojedinele. V Českej republike bol pozorovaný jeden exemplár v rokoch 2003 a neskôr 2005 a v Maďarsku dva exempláre v roku 2020. Lastovička skalná žije v teplejších oblastiach Európy od Ibérijského polostrova cez Stredomorie, na Strednom východe, v Himalájach až po čínske časti pohoria Ťan-šan a Altaj na východe. Hniezdny areál zaberá aj oblasti severnej Afriky a malú hniezdnu populáciu evidujú aj na Arabskom polostrove.



Matis zdôraznil, že nález je pre ornitologickú odbornú verejnosť senzáciou. "Prirodzenou súčasťou ochrany tohto nového druhu je aj utajenie presného miesta nálezu. Kolegovia z Malej Fatry budú lokalitu pozorne sledovať a dôsledne chrániť, aby sa nestala cieľom prílišného záujmu verejnosti a nežiadúcej zvýšenej návštevnosti," podotkol.