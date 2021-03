V Malej Fatre zastrelili rysa

Varín 30. marca (TASR) – Správu Národného parku (NP) Malá Fatra so sídlom vo Varíne upozornili emailom na mŕtveho rysa ostrovida. Veterinárne vyšetrenie podľa ochranárov potvrdilo, že rys uhynul v dôsledku strelného poranenia. Správa NP Malá Fatra o tom v utorok informovala na svojej internetovej stránke.



"Na základe oznámenia vo februári vykonali pracovníci Správy NP obhliadku. Vzhľadom na skutočnosť, že telo uhynutého rysa sa nachádzalo v relatívne prehľadnom teréne a len niekoľko desiatok metrov od poľovníckeho posedu, obhliadka sa uskutočnila za súčinnosti polície SR," uviedli ochranári.



Podľa veterinárnej správy rys po strelnom poranení nebol schopný unikať stovky metrov. "Vzhľadom na lokalizáciu nálezu je zrejmé, že nešlo o nález jedinca, ktorý by prešiel na miesto nálezu z iného poľovného revíru. Tento smutný prípad dokladuje totálne absentujúce povedomie človeka o význame predátorov v prírode," podotkli ochranári.



Pripomenuli, že na začiatku februára organizovala Správa NP Malá Fatra monitoring veľkých šeliem v spolupráci s verejnosťou, odborníkmi aj zástupcami poľovných revírov. "Výsledkom monitoringu bol aj fakt, že rys ostrovid je najmenej početnou veľkou šelmou v Malej Fatre. O nízkom stave populácie rysa má správa národného parku dlhodobo vedomosť, pričom do mozaiky poznatkov prispela ďalšia smutná udalosť," uzavreli ochranári.