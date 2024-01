V. Malý vníma vyznamenanie od prezidentky ako záväzok

Bratislava 20. januára (TASR) - Český biskup a disident Václav Malý vníma udelenie štátneho vyznamenania ako záväzok. Ako poznamenal, bolo mu udelené za niečo, v čom by mal pokračovať. "Takto to vyznamenanie chápem," doplnil. Malý je čerstvým držiteľom štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českom a Slovenskom.



Priblížil, že nežije z vyznamenaní alebo ocenení. Na druhej strane by však človek podľa jeho slov klamal samého seba, keby povedal, že ho to neteší. Pripomenul, že treba ostať pri zemi.



Ozrejmil, že vždy pokladal za dôležité, aby sa v Čechách nepozerali na Slovensko ako na niečo vzdialené. "Treba osobný kontakt. Mám na to tie najlepšie spomienky, našiel som si tu veľa priateľov, veľa múdrych ľudí, bohužiaľ, mnohí už nie sú medzi nami. Nejde však len o spomienky, treba aj teraz v rámci novej európskej a svetovej situácie, aby sme sa viac poznali," priblížil Malý svoj vzťah k Slovensku. Zdá sa mu, že v Čechách vedia o Slovensku málo. Preto cíti osobnú povinnosť byť stále v obraze, aby vedel, čo sa na Slovensku deje.