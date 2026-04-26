< sekcia Slovensko
V Malých Karpatoch sa uskutoční výcvik hasičov a Leteckého útvaru MV
Hasiči preto občanov vyzývajú na trpezlivosť, zhovievavosť a rešpektovanie prípadných pokynov cvičiacich záchranárov.
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - V lokalitách Kolovrátok a Traja jazdci v Malých Karpatoch sa od pondelka (27. 4.) do stredy (29. 4.) uskutoční súčinnostný výcvik Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR. Hasiči preto občanov vyzývajú na trpezlivosť, zhovievavosť a rešpektovanie prípadných pokynov cvičiacich záchranárov. HaZZ Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
„V týchto lokalitách sa bude v nízkych letových hladinách pohybovať vrtuľník, čo bude mať za následok zvýšený hluk. Zároveň sa tu budú vo zvýšenej miere pohybovať príslušníci Hasičského a záchranného zboru spolu so špeciálnou záchranárskou technikou,“ priblížili hasiči.
