V Malých Karpatoch vznikne od 1. februára prírodná rezervácia Vydrica

Bratislava 19. januára (TASR) - V Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty vznikne od 1. februára prírodná rezervácia Vydrica. Výmera Vydrice bude 483 hektárov. Jej vyhlásenie schválila vláda na svojom stredajšom zasadnutí.



Vyhlásením prírodnej rezervácie sa zvýši ochrana územia, a to na štvrtý a piaty stupeň. Zóna A s piatym stupňom ochrany na lesných pozemkoch má mať výmeru 450 hektárov. Zóna B so štvrtým stupňom ochrany vznikne na rozlohe 33,18 hektára. Ochranné pásmo má mať taktiež štvrtý stupeň ochrany a výmeru 97,75 hektára.



Ministerstvo životného prostredia poukazuje na biotopy európskeho významu, medzi ktoré patria jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy či kyslomilné bukové lesy, ale tiež biotop národného významu, ktorým sú dubovo-hrabové lesy karpatské. V rámci biotopov živočíšnych druhov európskeho významu je to najmä rak riavový, pásikavec veľký, kováčik fialový a fuzáč alpský.



"Dôvodom vyhlásenia prírodnej rezervácie Vydrica je aj formálne oznámenie Európskej komisie v rámci konania o porušení zmlúv, ktoré sa týka nedostatočného vyhlasovania lokalít európskeho významu a schvaľovania programov starostlivosti," konštatuje envirorezort v materiáli.