V mestách sa rozbehla kampaň na podporu očkovania Darujme si Vianoce

V rámci celoslovenskej kampane Darujme si Vianoce, do ktorej sa zapojil aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK), navštívil v sobotu 11. decembra 2021 veľkokapacitné očkovacie centrum Bratislavského kraja na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) aj podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). Na snímke vpravo podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík ako administratívny pracovník počas registrácie pred očkovaním. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. decembra (TASR) - Vo viacerých slovenských mestách sa v sobotu začala kampaň zameraná na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19 Darujme si Vianoce. Rozhodnutie dať sa zaočkovať podporujú viaceré osobnosti kultúrneho života, športovci aj politici, ktorí vyšli do terénu.Do celoslovenskej kampane Darujme si Vianoce sa zapojil aj Bratislavský samosprávny kraj. Veľkokapacitné očkovacie centrum Bratislavského kraja na Národnom futbalovom štadióne navštívil v sobotu doobeda podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). V poobedňajších hodinách ho zasa navštívi minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽANO).Mobilizačný týždeň na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19 pripravilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci so samosprávami. Cieľom kampane je podporiť záujem o očkovanie a prispieť k väčšej zaočkovanosti Slovenska. Za dôležité považuje rezort zdravotníctva aj zvýšiť informovanosť o dôležitosti očkovania.Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pozval k očkovaniu všetkých, ktorí dostanú druhú alebo tretiu dávku vakcíny, ale aj tých, čo ešte zaočkovaní nie sú. Lekári odpovedia aj tým ľuďom, ktorí majú v súvislosti s očkovaním strach či nezodpovedané otázky.Kampaň, počas ktorej bude pripravené maximálne množstvo očkovacích kapacít na celom Slovensku, potrvá do 17. decembra. Očkovať sa ľudia môžu v 65 nemocniciach, 27 poliklinikách, 19 veľkokapacitných očkovacích centrách 602 ambulanciách a je naplánovaných 178 výjazdov v obciach. Pripravených je viac ako 100.000 vakcín pre registrovaných a tiež desiatky tisíc pre neregistrovaných záujemcov.Pre efektívnejší manažment záujemcov o očkovanie ministerstvo odporúča registrovať sa na stránke www.korona.gov.sk.