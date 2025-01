ODPORÚČANIE: V miestnosti treba udržiavať optimálnu mieru vlhkosti

Bratislava 12. januára (TASR) - V miestnostiach treba udržiavať optimálnu mieru vlhkosti. Ideálna je na úrovni 40 až 60 percent. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Upozornil, že suchý vzduch vysušuje sliznice očí, čo môže spôsobiť rezanie, štípanie očí a pocit suchého oka. Dochádza aj k vysušovaniu dýchacích ciest a narušeniu ich prirodzenej vlhkosti. To môže spôsobiť opuch slizníc so zvýšenou produkciou hlienov. "Dôsledkom je zvýšená chorobnosť, opakované zápaly očných spojiviek, nosovej sliznice, hrdla a dráždivý kašeľ, dokonca aj zhoršenie symptómov astmy a alergií. K celkovým prejavom patria únava, bolesti hlavy, hrdla," ozrejmil úrad.



Dodal, že suchý vzduch má vplyv aj na vysušovanie pokožky tváre, čím môže prispievať aj k predčasnému starnutiu pokožky a vzniku vrások. "Problémom je predovšetkým vo vykurovacom období, keď sa najmä panelové a podkrovné byty nadmieru prehrievajú," doplnil úrad.



Problémom je tiež príliš vlhký vzduch v miestnosti. "Ak sa vlhký vzduch nevymení za čerstvý, suchší, stúpa riziko, že sa vytvorí pleseň. Rizikovejšie časti domácnosti sú kúpeľňa a kuchyňa, pretože je tam vyššia vlhkosť," vysvetlil ÚVZ.



Podotkol, že plesne v byte sú závažný problém pre zdravie ľudí, pretože môžu byť zdrojom toxických látok. "Spóry plesní podporujú vznik a zhoršujú priebeh astmy a alergických ochorení. Niektoré druhy vyvolávajú aj časté zápaly dýchacích ciest. Pri svojom raste plesne produkujú prchavé organické látky (plesňový zápach), ktoré poškodzujú sliznice dýchacích ciest, spôsobujú dráždenie očí, nosa, dráždia v krku. Priamym kontaktom s plesňami môže dôjsť k ochoreniam kože (ekzémy, plesne)," priblížil úrad. Dodal, že dlhodobá prítomnosť plesní v priestoroch bytu môže spôsobiť chronickú precitlivenosť organizmu.



Úrad odporúča, že vždy je lepšie predchádzať vzniku plesní, a to najmä krátkym a intenzívnym vetraním, ako ich likvidovať. "Potrebné je, aby sme okno otvorili pri všetkých činnostiach, pri ktorých sa tvorí vlhký vzduch," uviedol ÚVZ.